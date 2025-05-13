شبكة PNN تشارك بفعاليات يوم التوظيف بجامعة فلسطين الاهلية وتثمن عملها مع الشركاء المختلفين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/في اطار علاقات التعاون مع جامعة فلسطين الاهلية والمؤسسات الشريكة شاركت شبكة فلسطين الاخبارية PNN بيوم التوظيف في جامعة فلسطين الاهلية ضمن مجموعة الشركات والمؤسسات التي تسعى للتعرف على خريجي الجامعة واستقطابهم في مجالات العمل الاعلامي المختلفة.

وشارك بيوم التوظيف لجامعة فلسطين الاهلية مدير عام شبكة PNN ورئيس تحريرها الزميل منجد جادو والمديرة التنفيذية مرام ضراغمة ورنا عوينة واحمد جبران من دائرة التغطية الاخبارية حيث قامت الشبكة ببث الفعاليات مباشرة على مواقع وتلفزيون الشبكة الى جانب اعداد تقرير فيديو ومكتوب عن الفعاليات.

وزار قسم شبكة PNN في فعاليات يوم التوظيف ضمن مجموعة الشركات والمؤسسات المئات من خريجية وطلبة جامعة فلسطين الاهلية حيث تعرفوا على الخدمات التي تقدمها الشبكة فيما قام طاقم شبكة PNN بتعريف الطلبة على عمل وجهود الشبكة والامكانيات المتاحة للعمل والتعاون معهم في مجالات العمل الاعلامي من تصوير ومونتاج وتصميم غرافيكي وانميشن وغيرها من خدمات في مجال الاعلامي الحديث التفاعلي.

وقال الزميل منجد جادو مدير عام شبكة فلسطين الاخبارية ان جامعة فلسطين الاهلية جسدت نموذج نجاح اكاديمي في العديد من المجالات وشكلت منصة فتحت الفرص امام الشباب من خلال تخصصات متعددة وحديثة تساهم بالتخفيف من البطالة كون هذه التخصصات مبنية على دراسات وحاجات المجتمع والاقتصاد الفلسطيني مثمنا جهد وتعاون الجامعة وكافة الشركاء.

وشكر جادو جامعة فلسطين الاهلية وشركائها في يوم التوظيف وعلى راسهم مركز الخليل المجتمعي الذي تتشرف ايضا شبكة PNN بالشراكة معه في علاقات تعاون متميزة الى جانب شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، القنصلية الفرنسية العامة في القدس، جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

وقدمت الزميلة مرام ضراغمة المديرة التنفيذية في شبكة فلسطين الاخبارية PNN خلال فعاليات يوم التوظيف شرحا عن خدمات الشبكة وجهودها التطويرية في مجال الاعلام الحديث حيث قامت بتعريف الطلبة والخريجين بالشبكة وخدماتها في مجالات الانتاج والبث التلفزيوني والتغطيات الاخبارية باللغات الانكليزية والفرنسية والاعلام التفاعلي مشيرة الى تعاون الشبكة مع مجموعة من وسائل الاعلام الدولية حيث يعكس ذلك نجاحها في كسب مؤسسات اعلامية اقليمية ودولية.

واطلعت الزميلة ضراغمة خريجي وطلبة جامعة فلسطين الاهلية على فرص التشغيل والتعاون الاعلامي في المجالات المختلفة معربة عن شكرها لجامعة فلسطين الاهلية على هذه الفرصة التي اتاحت للمشغلين الالتقاء بالطلبة والتعرف على ما لديهم من قدرات وابداعات من جهة وتعريف الطلبة بالشركات والمؤسسات والخدمات المقدمة حيث يساهم ذلك في استقطاب المتميزين من طلبة وخريجي الجامعة.

وشكرت ضراغمة ادارة جامعة فلسطين الاهلية ممثلة برئيس الجامعة الدكتور عماد الزير ومستشار رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة جريس ابو غنام والزميل وجدي الجعفري على تكريمهم للشبكة كاحد الشركاء للجامعة.

وكان يوم التوظيف قد افتتح بالامس بتنظيم من وحدة الخريجين والتدريب في جامعة فلسطين الأهلية يوم التوظيف السنوي 2025، وذلك في حرم الجامعة، بحضور ورعاية رئيس مجلس الأمناء الدكتور داوود الزير، ومحافظ محافظة بيت لحم محمد طه، ورئيس الجامعة الدكتور عماد الزير، ومديرة التعاون في القنصلية الفرنسية العامة بالقدس ماتيلد ميشال، وبمشاركة نحو 50 شركة ومؤسسة فلسطينية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، والخريجين، وطلبة الجامعة.