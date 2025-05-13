شبكة PNN تشارك بفعاليات يوم التوظيف بجامعة فلسطين الاهلية وتثمن عملها مع الشركاء المختلفين
وشارك بيوم التوظيف لجامعة فلسطين الاهلية مدير عام شبكة PNN ورئيس تحريرها الزميل منجد جادو والمديرة التنفيذية مرام ضراغمة ورنا عوينة واحمد جبران من دائرة التغطية الاخبارية حيث قامت الشبكة ببث الفعاليات مباشرة على مواقع وتلفزيون الشبكة الى جانب اعداد تقرير فيديو ومكتوب عن الفعاليات.
وزار قسم شبكة PNN في فعاليات يوم التوظيف ضمن مجموعة الشركات والمؤسسات المئات من خريجية وطلبة جامعة فلسطين الاهلية حيث تعرفوا على الخدمات التي تقدمها الشبكة فيما قام طاقم شبكة PNN بتعريف الطلبة على عمل وجهود الشبكة والامكانيات المتاحة للعمل والتعاون معهم في مجالات العمل الاعلامي من تصوير ومونتاج وتصميم غرافيكي وانميشن وغيرها من خدمات في مجال الاعلامي الحديث التفاعلي.
وقال الزميل منجد جادو مدير عام شبكة فلسطين الاخبارية ان جامعة فلسطين الاهلية جسدت نموذج نجاح اكاديمي في العديد من المجالات وشكلت منصة فتحت الفرص امام الشباب من خلال تخصصات متعددة وحديثة تساهم بالتخفيف من البطالة كون هذه التخصصات مبنية على دراسات وحاجات المجتمع والاقتصاد الفلسطيني مثمنا جهد وتعاون الجامعة وكافة الشركاء.
وشكر جادو جامعة فلسطين الاهلية وشركائها في يوم التوظيف وعلى راسهم مركز الخليل المجتمعي الذي تتشرف ايضا شبكة PNN بالشراكة معه في علاقات تعاون متميزة الى جانب شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، القنصلية الفرنسية العامة في القدس، جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.
وقدمت الزميلة مرام ضراغمة المديرة التنفيذية في شبكة فلسطين الاخبارية PNN خلال فعاليات يوم التوظيف شرحا عن خدمات الشبكة وجهودها التطويرية في مجال الاعلام الحديث حيث قامت بتعريف الطلبة والخريجين بالشبكة وخدماتها في مجالات الانتاج والبث التلفزيوني والتغطيات الاخبارية باللغات الانكليزية والفرنسية والاعلام التفاعلي مشيرة الى تعاون الشبكة مع مجموعة من وسائل الاعلام الدولية حيث يعكس ذلك نجاحها في كسب مؤسسات اعلامية اقليمية ودولية.
واطلعت الزميلة ضراغمة خريجي وطلبة جامعة فلسطين الاهلية على فرص التشغيل والتعاون الاعلامي في المجالات المختلفة معربة عن شكرها لجامعة فلسطين الاهلية على هذه الفرصة التي اتاحت للمشغلين الالتقاء بالطلبة والتعرف على ما لديهم من قدرات وابداعات من جهة وتعريف الطلبة بالشركات والمؤسسات والخدمات المقدمة حيث يساهم ذلك في استقطاب المتميزين من طلبة وخريجي الجامعة.
وشكرت ضراغمة ادارة جامعة فلسطين الاهلية ممثلة برئيس الجامعة الدكتور عماد الزير ومستشار رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة جريس ابو غنام والزميل وجدي الجعفري على تكريمهم للشبكة كاحد الشركاء للجامعة.
وكان يوم التوظيف قد افتتح بالامس بتنظيم من وحدة الخريجين والتدريب في جامعة فلسطين الأهلية يوم التوظيف السنوي 2025، وذلك في حرم الجامعة، بحضور ورعاية رئيس مجلس الأمناء الدكتور داوود الزير، ومحافظ محافظة بيت لحم محمد طه، ورئيس الجامعة الدكتور عماد الزير، ومديرة التعاون في القنصلية الفرنسية العامة بالقدس ماتيلد ميشال، وبمشاركة نحو 50 شركة ومؤسسة فلسطينية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، والخريجين، وطلبة الجامعة.
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