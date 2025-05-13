شركة مان للشاحنات والحافلات والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة تكشفان عن سيارة فان مان تي جي إي

MENAFN - EIN Presswire) __شركة مان للشاحنات والحافلات والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التابعة لمجموعة درويش بن أحمد وأولاده تكشفان عن سيارة فان مان تي جي إي

الكشف عن سيارة فان الجديدة جرى ضمن فعالية خاصة للاحتفال بمرور ثلاثة عقود على الشراكة بين الطرفين وبالإرث العريق للعلامة

DUBAI , UNITED ARAB EMIRATES, May 13, 2025 /EINPresswire / -- احتفلت شركة مان للشاحنات والحافلات، العلامة الرائدة في قطاع السيارات التجارية، بمرور30 عاماً على الشراكة مع الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التابعة لمجموعة درويش بن أحمد وأولاده، المورد الحصري للعلامة في دولة الإمارات، في فعالية خاصة أقيمت في دبي. وتضمنت الفعالية الإعلان الرسمي عن انطلاق سيارة فان مان تي جي إي المرتقبة في دولة الإمارات، في خطوة تعكس إسهام العلامة في تعزيز قطاع السيارات التجارية في المنطقة.

وحضر الفعالية مجموعة من أبرز العملاء وقادة القطاع والمسؤولين التنفيذيين من شركة مان والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، من أجل الاحتفاء بالإرث الغني للعلامة واستعراض أحدث ابتكاراتها ورؤيتها المستقبلية وتأثيرها في القطاع.

ويسهم انطلاق السيارة الجديدة في تعزيز نمو دولة الإمارات في قطاع النقل التجاري، كما يرسخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأكد السيد توماس هيميريتش، نائب الرئيس الأول ورئيس المبيعات العالمية لدى شركة مان للشاحنات والحافلات، على أهمية الشراكة في رسم ملامح مشهد النقل التجاري في دولة الإمارات، حيث قال: "إن التعاون مع الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التابعة لمجموعة درويش بن أحمد وأولاده لا يقتصر على السيارات وحسب، بل يمتد ليصبح شراكة متينة ترتكز على الثقة والرؤية المشتركة والابتكار المستمر. وقد حققنا نجاحات كبيرة بفضل الخبرات الواسعة للشركة المتحدة في السوق المحلية، إلى جانب القدرات الهندسية عالمية المستوى في شركة مان. ويسعدنا بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاماً على الشراكة الاستثنائية الحافلة بالإنجازات، الإعلان رسمياً عن سيارة فان مان تي جي إي، التي ترسم ملامح عصر جديد في مجال حلول النقل".

ومن جهته، قال السيد عبدالله درويش الكتبي، العضو المنتدب لدى مجموعة درويش بن أحمد وأولاده والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة: "نجحنا خلال 30 عاماً في تطوير المفهوم التقليدي لبيع السيارات، حيث أسهمنا في الارتقاء بالقطاع وإرساء معايير جديدة فيه. ونواصل اليوم هذا النهج مع إطلاق سيارة فان مان تي جي إي، لنوفر للعملاء خياراً شاملاً ضمن فئة الشاحنات الصغيرة بما يلبي لتلبية الاحتياجات المتغيرة في القطاع".

وتضم سيارة فان مان تي جي إي مجموعة من المزايا الفريدة المستوحاة من سيارات مان الثقيلة، حيث تتميز بسعة الشحن الكبيرة وخيارات الجلوس المرنة إلى جانب مزايا السلامة المتقدمة. كما زُودت السيارة بأنظمة المساعدة الجديدة المخصصة لتسهيل تجربة القيادة وسط التضاريس الصعبة أو في الظروف الجوية القاسية.

وحظي الحضور بمشاهدة عرض مميز سلط الضوء على قدرات السيارة الجديدة وميزاتها الفاخرة، المصممة لتحسين الكفاءة والأداء للشركات من مختلف الأحجام.

وتواصل شركة مان للشاحنات والحافلات والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التابعة لمجموعة درويش بن أحمد وأولاده التزامهما بتوظيف الابتكار لتعزيز الشراكة الممتدة لثلاثة عقود والحافلة بالإنجازات، وذلك من أجل توفير حلول نقل مميزة تسهم في تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات.

- انتهى-

Mahmoud Yousef

Action Global Communications

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