شركة مان للشاحنات والحافلات والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة تكشفان عن سيارة فان مان تي جي إي

MENAFN - EIN Presswire) __شركة مان للشاحنات والحافلات والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التابعة لمجموعة درويش بن أحمد وأولاده تكشفان عن سيارة فان مان تي جي إي

الكشف عن سيارة فان الجديدة جرى ضمن فعالية خاصة للاحتفال بمرور ثلاثة عقود على الشراكة بين الطرفين وبالإرث العريق للعلامة

DUBAI , UNITED ARAB EMIRATES, May 13, 2025 /EINPresswire / -- احتفلت شركة مان للشاحنات والحافلات، العلامة الرائدة في قطاع السيارات التجارية، بمرور30 عاماً على الشراكة مع الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التابعة لمجموعة درويش بن أحمد وأولاده، المورد الحصري للعلامة في دولة الإمارات، في فعالية خاصة أقيمت في دبي. وتضمنت الفعالية الإعلان الرسمي عن انطلاق سيارة فان مان تي جي إي المرتقبة في دولة الإمارات، في خطوة تعكس إسهام العلامة في تعزيز قطاع السيارات التجارية في المنطقة.

وحضر الفعالية مجموعة من أبرز العملاء وقادة القطاع والمسؤولين التنفيذيين من شركة مان والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، من أجل الاحتفاء بالإرث الغني للعلامة واستعراض أحدث ابتكاراتها ورؤيتها المستقبلية وتأثيرها في القطاع.

ويسهم انطلاق السيارة الجديدة في تعزيز نمو دولة الإمارات في قطاع النقل التجاري، كما يرسخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأكد السيد توماس هيميريتش، نائب الرئيس الأول ورئيس المبيعات العالمية لدى شركة مان للشاحنات والحافلات، على أهمية الشراكة في رسم ملامح مشهد النقل التجاري في دولة الإمارات، حيث قال: "إن التعاون مع الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التابعة لمجموعة درويش بن أحمد وأولاده لا يقتصر على السيارات وحسب، بل يمتد ليصبح شراكة متينة ترتكز على الثقة والرؤية المشتركة والابتكار المستمر. وقد حققنا نجاحات كبيرة بفضل الخبرات الواسعة للشركة المتحدة في السوق المحلية، إلى جانب القدرات الهندسية عالمية المستوى في شركة مان. ويسعدنا بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاماً على الشراكة الاستثنائية الحافلة بالإنجازات، الإعلان رسمياً عن سيارة فان مان تي جي إي، التي ترسم ملامح عصر جديد في مجال حلول النقل".

ومن جهته، قال السيد عبدالله درويش الكتبي، العضو المنتدب لدى مجموعة درويش بن أحمد وأولاده والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة: "نجحنا خلال 30 عاماً في تطوير المفهوم التقليدي لبيع السيارات، حيث أسهمنا في الارتقاء بالقطاع وإرساء معايير جديدة فيه. ونواصل اليوم هذا النهج مع إطلاق سيارة فان مان تي جي إي، لنوفر للعملاء خياراً شاملاً ضمن فئة الشاحنات الصغيرة بما يلبي لتلبية الاحتياجات المتغيرة في القطاع".

وتضم سيارة فان مان تي جي إي مجموعة من المزايا الفريدة المستوحاة من سيارات مان الثقيلة، حيث تتميز بسعة الشحن الكبيرة وخيارات الجلوس المرنة إلى جانب مزايا السلامة المتقدمة. كما زُودت السيارة بأنظمة المساعدة الجديدة المخصصة لتسهيل تجربة القيادة وسط التضاريس الصعبة أو في الظروف الجوية القاسية.

وحظي الحضور بمشاهدة عرض مميز سلط الضوء على قدرات السيارة الجديدة وميزاتها الفاخرة، المصممة لتحسين الكفاءة والأداء للشركات من مختلف الأحجام.

وتواصل شركة مان للشاحنات والحافلات والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة التابعة لمجموعة درويش بن أحمد وأولاده التزامهما بتوظيف الابتكار لتعزيز الشراكة الممتدة لثلاثة عقود والحافلة بالإنجازات، وذلك من أجل توفير حلول نقل مميزة تسهم في تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات.

