مالية دبي لـالبيان: سداد رسوم الخدمات الحكومية بالعملات المشفرة رسمياً قبل نهاية 2025
الخطوات التنفيذية
وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في الدائرة، إن تنفيذ المشروع يتم بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وإن الخطوات التنفيذية ستبدأ فعلياً خلال الشهر المقبل، على أن يتم تفعيل المشروع بالكامل قبل نهاية 2025.
وكانت مالية دبي قد أعلنت الاثنين عن خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة“كريبتو.كوم” العالمية الرائدة في تداول الأصول الرقمية، لتمهيد الطريق نحو سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر العملات المشفرة.
وفي التفاصيل، أوضحت آمنة لوتاه، أن العملاء الذين يمتلكون حسابات على منصة“كريبتو.كوم” فقط هم المؤهلون لاستخدام الخدمة، بشرط إنشاء محفظة رقمية على المنصة. و
أضافتفي في تصريحات خاصة لـ((البيان))، :“على العملاء تحويل العملات المشفرة التي يمتلكونها مثل بيتكوين أو إيثيريوم أو سولانا إلى عملات مستقرة مقوّمة بالدولار الأميركي مثل USDT أو USDC، ومن ثم تنفيذ عملية الدفع”.
وسيط موثوق
وأشارت إلى أن العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية المصممة لتقليل تقلب الأسعار، من خلال ربطها بأصول مستقرة مثل الدولار أو الذهب، وتُستخدم كوسيط موثوق في عمليات الدفع.
وأكدت آمة لوتاه أن منصة“كريبتو.كوم” ستتولى تحويل العملات المستقرة إلى الدرهم الإماراتي، وهو العملة الوحيدة التي تستقبل بها حكومة دبي المدفوعات، مشددة على أن الحكومة لن تتلقى أي دفعات بعملات مشفرة أو عملات أجنبية.
وأوضحت أن مصرف الإمارات المركزي يشترط أن تكون المحفظة الرقمية على منصة“كريبتو.كوم”، وأن يُحوّل العميل العملة المشفرة إلى عملة مستقرة ثم إلى الدرهم الإماراتي قبل سداد رسوم الخدمة.
خطوات
وأضافت:“حتى المتداولون في العملات الرقمية الذين يرغبون في تحويل أصولهم إلى حساباتهم البنكية يمرون بنفس الخطوات: التحويل إلى دولار، ثم إلى الحساب البنكي، وهي نفس الآلية المعتمدة في سداد رسوم الخدمات الحكومية”.
واختتمت لوتاه بالإشارة إلى أن دائرة المالية في دبي تخطط لتوسيع الشراكة مستقبلاً مع منصات عالمية أخرى مثل“باينانس”، و”بايبت”، و”كوين بيس”، و”كراكِن”، لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمة.
وتُعد“كريبتو.كوم” واحدة من أسرع منصات تداول العملات الرقمية نمواً في العالم وقد تأسست عام 2016، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتقدم المنصة خدمات متنوعة تشمل شراء وبيع وتخزين وتداول العملات الرقمية، إضافة إلى بطاقات دفع رقمية مرتبطة بالكريبتو، ومحافظ رقمية، ومنصة DeFi، وسوق NFT.
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