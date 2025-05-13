مالية دبي لـالبيان: سداد رسوم الخدمات الحكومية بالعملات المشفرة رسمياً قبل نهاية 2025

MENAFN - Al-Bayan) ">كشفت دائرة المالية في دبي عن أن مشروع سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة سيبدأ تنفيذه في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتم تفعيله رسمياً على جميع الخدمات الحكومية قبل نهاية 2025 وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية دبي للتحول إلى مجتمع لا نقدي، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار المالي والتقني، ويضعها في طليعة الحكومات التي تتبنى تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية في تقديم خدماتها.

الخطوات التنفيذية

وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في الدائرة، إن تنفيذ المشروع يتم بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وإن الخطوات التنفيذية ستبدأ فعلياً خلال الشهر المقبل، على أن يتم تفعيل المشروع بالكامل قبل نهاية 2025.

وكانت مالية دبي قد أعلنت الاثنين عن خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة“كريبتو.كوم” العالمية الرائدة في تداول الأصول الرقمية، لتمهيد الطريق نحو سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر العملات المشفرة.

وفي التفاصيل، أوضحت آمنة لوتاه، أن العملاء الذين يمتلكون حسابات على منصة“كريبتو.كوم” فقط هم المؤهلون لاستخدام الخدمة، بشرط إنشاء محفظة رقمية على المنصة. و

أضافتفي في تصريحات خاصة لـ((البيان))، :“على العملاء تحويل العملات المشفرة التي يمتلكونها مثل بيتكوين أو إيثيريوم أو سولانا إلى عملات مستقرة مقوّمة بالدولار الأميركي مثل USDT أو USDC، ومن ثم تنفيذ عملية الدفع”.

وسيط موثوق

وأشارت إلى أن العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية المصممة لتقليل تقلب الأسعار، من خلال ربطها بأصول مستقرة مثل الدولار أو الذهب، وتُستخدم كوسيط موثوق في عمليات الدفع.

وأكدت آمة لوتاه أن منصة“كريبتو.كوم” ستتولى تحويل العملات المستقرة إلى الدرهم الإماراتي، وهو العملة الوحيدة التي تستقبل بها حكومة دبي المدفوعات، مشددة على أن الحكومة لن تتلقى أي دفعات بعملات مشفرة أو عملات أجنبية.

وأوضحت أن مصرف الإمارات المركزي يشترط أن تكون المحفظة الرقمية على منصة“كريبتو.كوم”، وأن يُحوّل العميل العملة المشفرة إلى عملة مستقرة ثم إلى الدرهم الإماراتي قبل سداد رسوم الخدمة.

خطوات

وأضافت:“حتى المتداولون في العملات الرقمية الذين يرغبون في تحويل أصولهم إلى حساباتهم البنكية يمرون بنفس الخطوات: التحويل إلى دولار، ثم إلى الحساب البنكي، وهي نفس الآلية المعتمدة في سداد رسوم الخدمات الحكومية”.

واختتمت لوتاه بالإشارة إلى أن دائرة المالية في دبي تخطط لتوسيع الشراكة مستقبلاً مع منصات عالمية أخرى مثل“باينانس”، و”بايبت”، و”كوين بيس”، و”كراكِن”، لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمة.

وتُعد“كريبتو.كوم” واحدة من أسرع منصات تداول العملات الرقمية نمواً في العالم وقد تأسست عام 2016، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتقدم المنصة خدمات متنوعة تشمل شراء وبيع وتخزين وتداول العملات الرقمية، إضافة إلى بطاقات دفع رقمية مرتبطة بالكريبتو، ومحافظ رقمية، ومنصة DeFi، وسوق NFT.