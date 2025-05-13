تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني

تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني
وأوضح أنه أمام هذا الخطر المباشر، اضطرت القوة الأمنية إلى الرد على مصدر النيران، وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة، ما أسفر عن إصابة أحد مطلقي النار، الذي تبين لاحقًا أنه أحد رموز حالة الفلتان الأمني في المنطقة، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وأكدت قوى الأمن الفلسطيني أنها لن تسمح لأي جهة أو شخص بتهديد الأمن والاستقرار أو تجاوز القانون، وستواصل عملها بحزم من أجل الحفاظ على أمن المواطن وسلامة المجتمع، ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.
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