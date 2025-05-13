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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,908 والإصابات إلى 119,721 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,908 والإصابات إلى 119,721 منذ بدء العدوان

2025-05-13 06:07:09
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,908 شهداء، و119,721 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2,780 شهيدا، و7,680 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 46 شهيدا، بينهم 31 شهيدا جديدا، و15 شهيدا تم انتشالهم، و73 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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