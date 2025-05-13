ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,908 والإصابات إلى 119,721 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,908 والإصابات إلى 119,721 منذ بدء العدوان
وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2,780 شهيدا، و7,680 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 46 شهيدا، بينهم 31 شهيدا جديدا، و15 شهيدا تم انتشالهم، و73 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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