تغيير تاريخي في سوق انتقالات البريميير ليغ
خبرني - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن سوق انتقالات "البريميير ليغ" سيشهد تغييراً تاريخياً في الموسم المقبل.
ذكرت الصحيفة أن سيتم تقديم موعد انتهاء فترة انتقالات الدوري الإنجليزي من الساعة 11 مساءً لتصبح الساعة 7 مساءً.
وأوضحت "هذا التحول يهدف إلى ضمان نمط عمل أكثر طبيعية لأولئك المعنيين بسوق الانتقالات".
وأضافت "بالنسبة لنافذة الصيف المزدوجة المقبلة، تم إبلاغ الأندية بأن الموعد النهائي سيكون قبل أربع ساعات من المعتاد".
وأشارت إلى أن الموعد الجديد سيمنح العاملين في الجانب الإداري في الأندية والدوري فرصة إنهاء عملهم في توقيت مبكر، بعدما كان ينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى البقاء في مكاتبهم بعد منتصف الليل.
وتابعت "مع ذلك، يعتقد المسؤولون في بعض الأندية أن هذه الخطوة قد تتسبب في عدد لا يحصى من المشاكل، ليس أقلها السماح لأولئك في الدوريات الأخرى بمواصلة التداول بعد إغلاق نافذة الانتقالات في إنجلترا".
وأكملت "هناك أيضاً وجهة نظر مفادها أنه في عالم مثالي، كان من المفترض أن تتم الصفقات قبل الساعات الأخيرة من نافذة الانتقالات بوقت طويل، لكن الحقيقة هي أن كل ساعة ثمينة في ظل سعي الأندية جاهدة لإتمام الصفقات في اللحظة الأخيرة".
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