النصر السعودي يستغني عن بروزوفيتش

خبرني - ذكرت وسائل إعلام سعودية أن نادي النصر استقر على الاستغناء عن خدمات أحد أبرز نجوم الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

أوضحت صحيفة الرياضية أن "العالمي" يعتزم إجراء تغييرات واسعة في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها رغبة إدارة النادي في الاستغناء عن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إنه "وفقاً للمصادر، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة للتعاقد مع لاعب وسط جديد يتمتع بقدرات دفاعية وبدنية أقوى، إضافة إلى أن يكون أصغر سناً، خاصة أن بروزوفيتش سيكمل 33 عاماً الموسم المقبل، بينما تبقى في عقده مع النصر موسم واحد فقط".

وأضافت "تتجه أنظار النصر نحو التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي لتدعيم هذا المركز، حيث عقد الإسباني فيرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر اجتماعاً مع عدة وكلاء لاعبين تمهيداً لبدء التفاوض في الأيام المقبلة".

ومنذ قدومه، شارك بروزوفيتش في 70 مباراة رسمية مع النصر في مختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة، موزعة على الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر.

وكان بروزوفيتش أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب كرواتيا في أغسطس (آب) 2024، بعد خوضه 99 مباراة دولية، وكان أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي الذي بلغ نهائي كأس العالم 2018 والمركز الثالث في نسخة 2022.

يشار إلى أن النصر تعاقد مع الدولي الكرواتي السابق قادماً من نادي إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2023 لمدة 3 أعوام حتى يونيو (حزيران) 2026.