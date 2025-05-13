رئيس مجلس النواب يجتمع مع الوكيل الأول لمجلس النواب المصري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اجتمع أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين، مع المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، في إطار الزيارة النيابية إلى جمهورية أندونيسيا، وعلى هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات ذات الصلة، وذلك بحضور النائب لولوة علي الرميحي، النائب إيمان حسن شويطر، النائب وليد جابر الدوسري، النائب محمد حسين جناحي، النائب عبدالله خليفة الرميحي، المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب.

وخلال الاجتماع، أشاد الجانبان بعمق العلاقات البحرينية المصرية، وما تشهد من تعاون مستمر، وتقدم بارز، وشراكة استراتجية وثيقة في كافة المجالات والقطاعات، في ظل حرص ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

كما أكد الجانبان مواصلة التعاون البرلماني الثنائي، وتعزيز العلاقات المشتركة، ودعم المشاريع التنموية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة وأن العلاقات البحرينية المصرية تعد نموذجًا في التعاون والشراكة في كافة المسارات.

كما أشار الجانبان إلى الحرص المشترك على الارتقاء بمستويات التعاون البرلماني، وتتنسيق المواقف في المحافل والمشاركات البرلمانية، الإسلامية والإقليمية والدولية، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وقد نقل المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب المصري، إلى رئيس مجلس النواب، تحيات أخيه معالي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، وتقديره لجهود أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في دعم العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.