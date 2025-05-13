رئيس مجلس النواب يجتمع مع الوكيل الأول لمجلس النواب المصري

رئيس مجلس النواب يجتمع مع الوكيل الأول لمجلس النواب المصري
وخلال الاجتماع، أشاد الجانبان بعمق العلاقات البحرينية المصرية، وما تشهد من تعاون مستمر، وتقدم بارز، وشراكة استراتجية وثيقة في كافة المجالات والقطاعات، في ظل حرص ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
كما أكد الجانبان مواصلة التعاون البرلماني الثنائي، وتعزيز العلاقات المشتركة، ودعم المشاريع التنموية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة وأن العلاقات البحرينية المصرية تعد نموذجًا في التعاون والشراكة في كافة المسارات.
كما أشار الجانبان إلى الحرص المشترك على الارتقاء بمستويات التعاون البرلماني، وتتنسيق المواقف في المحافل والمشاركات البرلمانية، الإسلامية والإقليمية والدولية، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وقد نقل المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب المصري، إلى رئيس مجلس النواب، تحيات أخيه معالي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، وتقديره لجهود أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في دعم العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
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