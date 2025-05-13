متحف البحرين الوطني يستضيف برنامج (تأهيل القيادات في إدارة الصناعات الثقافية والإبداعية)

متحف البحرين الوطني يستضيف برنامج (تأهيل القيادات في إدارة الصناعات الثقافية والإبداعية)
ويستهدف البرنامج قادة المؤسسات والمنظمات الثقافية، ورواد الأعمال والمبدعين، وصناع الترفيه ومنصات التسويق. و تعقد الجلسات باللغة العربية، و يتطلب الحضور التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني لهيئة البحرين للثقافة والآثار
ويتضمن البرنامج عدة محاور رئيسية تتناول التعريف بالصناعات الثقافية والإبداعية وممارساتها في قطاع الأعمال، إلى جانب تعميق المعرفة بمهارات القيادة والإدارة لهذا النوع من الصناعات.
كما تستعرض جلسات البرنامج استراتيجيات التسويق الأكثر تأثيرًا في مجال الاقتصاد الإبداعي، فضلًا عن وسائل هندسة المشاريع الثقافية المستقلة، ويسلط النقاش الضوء على ما حققته الشركات والمنصات العالمية الناجحة في هذا المجال.
ويهدف برنامج (تأهيل القيادات في إدارة الصناعات الثقافية) إلى تأهيل وإعداد قيادات من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستيعاب رهانات الصناعات الثقافية ودورها في تحقيق التنمية، ومساعدتهم على وضع خطة عمل ثلاثية لتطوير مجالات الصناعات الإبداعية عبر اطلاع المشاركين على نماذج وتجارب في أساليب القيادة الحديثة للمؤسسات الثقافية.
ويأمل القائمون على تنظيم البرنامج توسيع دائرة مشاريع ريادة الأعمال والابتكار في الصناعات الثقافية والإبداعية بالدول العربية، ودعم قدرات المستفيدين وتطوير الكفاءات والمهارات في مجال إدارة الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي عبر تعزيز مهارات فهم رهانات الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها وظائف المستقبل المستدامة.
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