متحف البحرين الوطني يستضيف برنامج (تأهيل القيادات في إدارة الصناعات الثقافية والإبداعية)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تستضيف مملكة البحرين برنامج (تأهيل القيادات في إدارة الصناعات الثقافية والإبداعية)، خلال الفترة من 19 مايو حتى 21 مايو ، في متحف البحرين الوطني، الذي يقام بالتعاون بين هيئة البحرين للثقافة والآثار، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، ولجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.



ويستهدف البرنامج قادة المؤسسات والمنظمات الثقافية، ورواد الأعمال والمبدعين، وصناع الترفيه ومنصات التسويق. و تعقد الجلسات باللغة العربية، و يتطلب الحضور التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني لهيئة البحرين للثقافة والآثار



ويتضمن البرنامج عدة محاور رئيسية تتناول التعريف بالصناعات الثقافية والإبداعية وممارساتها في قطاع الأعمال، إلى جانب تعميق المعرفة بمهارات القيادة والإدارة لهذا النوع من الصناعات.



كما تستعرض جلسات البرنامج استراتيجيات التسويق الأكثر تأثيرًا في مجال الاقتصاد الإبداعي، فضلًا عن وسائل هندسة المشاريع الثقافية المستقلة، ويسلط النقاش الضوء على ما حققته الشركات والمنصات العالمية الناجحة في هذا المجال.



ويهدف برنامج (تأهيل القيادات في إدارة الصناعات الثقافية) إلى تأهيل وإعداد قيادات من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستيعاب رهانات الصناعات الثقافية ودورها في تحقيق التنمية، ومساعدتهم على وضع خطة عمل ثلاثية لتطوير مجالات الصناعات الإبداعية عبر اطلاع المشاركين على نماذج وتجارب في أساليب القيادة الحديثة للمؤسسات الثقافية.



ويأمل القائمون على تنظيم البرنامج توسيع دائرة مشاريع ريادة الأعمال والابتكار في الصناعات الثقافية والإبداعية بالدول العربية، ودعم قدرات المستفيدين وتطوير الكفاءات والمهارات في مجال إدارة الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي عبر تعزيز مهارات فهم رهانات الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها وظائف المستقبل المستدامة.