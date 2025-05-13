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حاكم "آيتشي اليابانية" يشيد بدور "دبي لأصحاب الهمم" في التمكين

حاكم "آيتشي اليابانية" يشيد بدور "دبي لأصحاب الهمم" في التمكين

2025-05-13 06:01:09
(MENAFN- Al-Bayan) أشاد هيدياكي أومورا حاكم محافظة آيتشي اليابانية بدور نادي دبي لأصحاب الهمم في تمكين ((أصحاب الهمم)) مبدياً إعجابه بمرافقه وتنوع أنشطته وفعاليته تحت سقف واحد.
جاء ذلك خلال زيارته للنادي، حيث تعرف من ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة وماجد العصيمي المدير التنفيذي على مرافقه ومبادراته المختلفة، منها الاستاد الذي يعد أحد أكبر الملاعب الصديقة للبيئة والمطابقة للمواصفات البارالمبية والعالمية لأصحاب الهمم وأكاديمية الأبطال والحرف والمصنوعات التقليدية التي تعكس التراث العريق في المجتمع، إضافة إلى النجاحات التي حققتها بطولات ((فزاع)) والتي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية.
وعلى هامش الزيارة أقيمت مباراتان استعراضيتان بين هيدياكي أومورا وثاني جمعة بالرقاد في ((البوتشي)) وماجد العصيمي في ((كرة الطاولة)).
وأوضح ثاني جمعة بالرقاد أن حاكم محافظة آيتشي اليابانية قد انبهر بما شاهده في النادي، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وخاصة في ظل الدور الذي يلعبه ((دبي لأصحاب الهمم)) في إثراء الحركة الرياضية على مستوى العالم.
وقال: ((دبي لأصحاب الهمم)) يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم عناصر الدعم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به ((أصحاب الهمم)) من ((القيادة الرشيدة)) والمسؤولين لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً وفق النهج المرسوم.
من ناحيته وصف ماجد العصيمي الزيارة بالمثمرة التي ستحقق العديد من المكاسب لأصحاب الهمم وفق أفضل الرؤى خلال الفترة المقبلة.
وقال: يعد ((دبي لأصحاب الهمم)) أحد الصروح الرائدة في تمكين ((أصحاب الهمم)) للقيام بدورهم التنموي في المجتمع ورفع كفاءاتهم في المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية المختلفة.
وأشار العصيمي إلى أن مكتسبات زيارة حاكم محافظة آيتشي اليابانية للنادي تضاعف من مسؤولية الجميع لتعزيز النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية ببصمات جديدة وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

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