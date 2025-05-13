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سافر بشكل مستقل.. إيلون ماسك في السعودية خلال زيارة ترامب

سافر بشكل مستقل.. إيلون ماسك في السعودية خلال زيارة ترامب

2025-05-13 06:01:09
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN، أن ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك سيزور السعودية خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للمملكة.

وبحسب المسؤول، فقد سافر ماسك إلى السعودية بشكل مستقل عن طائرة الرئاسة الأمريكية.

ومن جانبه، قال مسؤول سعودي كبير لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يحضر ماسك منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "إكس".

وأدرج المنتدى، المقرر عقده في وقت لاحق الثلاثاء، إيلون ماسك كأحد المتحدثين الرئيسيين على موقعه الإلكتروني.

وذكر الموقع الإلكتروني للمنتدى أن الحدث يهدف إلى جمع كبار المستثمرين السعوديين والأمريكيين. ومن بين المتحدثين في المنتدى، لاري فينك من شركة "بلاك روك" الأمريكية العملاقة للاستثمار، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا".

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