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1 98 مليار دينار حجم النقد المتداول
(MENAFN- Al-Anbaa)
مصطفى صالح
أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن حجم النقد المتداول بلغ 1.98 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 2.14 مليار دينار بنهاية مارس 2025.
ووفقا لبيانات كشف النقد المتداول، بلغ مجموع قيم المسكوكات 31.53 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 31.57 مليون دينار بنهاية مارس 2025، كما بلغ مجموع قيم أوراق النقد 1.948 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 2.11 مليار دينار في نهاية مارس 2025.
وبلغت أوراق النقد من فئة 20 دينارا 1.09 مليار دينار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بـ 1.16 مليار دينار بنهاية مارس 2025، كما بلغت قيمة اوراق النقد من فئة 10 دنانير 650.35 مليون دينار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بـ 697.08 مليونا بنهاية مارس الماضي، وسجلت أوراق النقد من فئة 5 دنانير 128.2 مليون دينار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بـ 163.17 مليون دينار بنهاية مارس 2025.
مصطفى صالح
أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن حجم النقد المتداول بلغ 1.98 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 2.14 مليار دينار بنهاية مارس 2025.
ووفقا لبيانات كشف النقد المتداول، بلغ مجموع قيم المسكوكات 31.53 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 31.57 مليون دينار بنهاية مارس 2025، كما بلغ مجموع قيم أوراق النقد 1.948 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 2.11 مليار دينار في نهاية مارس 2025.
وبلغت أوراق النقد من فئة 20 دينارا 1.09 مليار دينار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بـ 1.16 مليار دينار بنهاية مارس 2025، كما بلغت قيمة اوراق النقد من فئة 10 دنانير 650.35 مليون دينار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بـ 697.08 مليونا بنهاية مارس الماضي، وسجلت أوراق النقد من فئة 5 دنانير 128.2 مليون دينار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بـ 163.17 مليون دينار بنهاية مارس 2025.
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