1 98 مليار دينار حجم النقد المتداول

مصطفى صالحأظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن حجم النقد المتداول بلغ 1.98 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 2.14 مليار دينار بنهاية مارس 2025.ووفقا لبيانات كشف النقد المتداول، بلغ مجموع قيم المسكوكات 31.53 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 31.57 مليون دينار بنهاية مارس 2025، كما بلغ مجموع قيم أوراق النقد 1.948 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ 2.11 مليار دينار في نهاية مارس 2025.وبلغت أوراق النقد من فئة 20 دينارا 1.09 مليار دينار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بـ 1.16 مليار دينار بنهاية مارس 2025، كما بلغت قيمة اوراق النقد من فئة 10 دنانير 650.35 مليون دينار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بـ 697.08 مليونا بنهاية مارس الماضي، وسجلت أوراق النقد من فئة 5 دنانير 128.2 مليون دينار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بـ 163.17 مليون دينار بنهاية مارس 2025.

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