7 مجموعات كويتية ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية في 2025

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن تواجد 7 مجموعات عائلية كويتية ضمن قائمتها لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025، حيث ضمت قائمة الشركات العائلية الكويتية: مجموعة صناعات الغانم، ومجموعة الشايع، ومجموعة بودي، ومجموعة الملا، وشركة مجموعة بوخمسين القابضة، ومجموعة الساير، ومجموعة أبناء الغانم.وحلّت مجموعة صناعات الغانم بالمركز الـ 16 بين أقوى 100 شركة عائلية عربية، حيث يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة قتيبة الغانم، وتأسست الشركة عام 1932، على يد مؤسسها يوسف الغانم، وتوظف الشركة أكثر من 15 ألف شخص ضمن 30 شركة في 40 دولة، عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا الناشئة. وتنشط المجموعة أيضا في قطاعات البيع بالتجزئة والتوزيع والأغذية، والمشروبات والسيارات والخدمات والصناعة، وفي سبتمبر 2024، أطلقت صناعات الغانم شركة (BYD الغانم) في الكويت، حيث طرحت 5 طرازات للسيارات الهجينة والكهربائية، وافتتحت صالة عرضها الجديدة في ديسمبر الماضي.في المرتبة الـ 21 ضمن قائمة «فوربس» جاءت مجموعة الشايع، والتي يتولى منصف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بها محمد عبدالعزيز الشايع، حيث تأسست الشركة عام 1890، وتدير المجموعة العديد من العلامات التجارية العالمية، حيث تمثل أكثر من 70 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، من خلال شبكة تضم أكثر من 4 آلاف متجر ومقهى ومطعم ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية، ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، وأكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية.جاءت مجموعة بودي في المركز الـ42 ضمن الترتيب العام لأقوى 100 شركة عائلية عربية، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة جاسم بودي، بينما يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة مروان بودي، وتأسست الشركة عام 1954كشركة تجارية تورد المعدات لصناعة النفط في الكويت. ثم تطورت، لتصبح اليوم شركة استثمارية متنوعة، تغطي قطاعات متعددة، منها: التجارة والإعلام والنقل، والطيران والخدمات اللوجستية، والخدمات الهندسية.كما تشمل استثماراتها الرئيسية: مجموعة الراي الإعلامية، وشركة أسمنت الهلال، وحصة نسبتها 55.62% في طيران الجزيرة.في المركز الـ 54 جاءت مجموعة الملا، حيث يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة طلال أنور الملا، وتأسست الشركة عام 1938 على يد مؤسسها الراحل عبدالله الملا، ومنذ ذلك الحين، توسعت لتشمل قطاعات: السيارات والهندسة والخدمات المالية، والرعاية الصحية والعقارات والإيجار والتأجير، والتجارة والتصنيع والتعليم. كما تدير المجموعة أكثر من 40 شركة ومؤسسة تابعة، وتمثل ما يزيد على 200 علامة تجارية عالمية، وفي عام 2024، وسعت المجموعة محفظتها بضم علامتين تجاريتين جديدتين: رولز رويس لأنظمة الطاقة (mtu) و(SOUEAST) وهي شركة صينية لتصنيع السيارات.في المرتبة الـ 56 ضمن قائمة فوربس، جاءت شركة مجموعة بوخمسين القابضة، ويتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة عماد جواد بوخمسين، وتأسست في عام 1957 على يد مؤسسها جواد أحمد بوخمسين.وتنشط المجموعة حاليا في قطاعات: التجارة العامة والعقارات والضيافة والسفر، والسياحة والإنتاج الصناعي والإعلام والاتصالات، كما تشمل فنادقها في الكويت: فندق كراون بلازا الثريا سيتي، وهوليداي إن السالمية، وإنتركونتيننتال الفروانية.جاءت مجموعة الساير في المرتبة الـ 64 ضمن الترتيب العام لأقوى 100 شركة عائلية عربية، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة فيصل بدر الساير، ومنذ تأسيسها عام 1954، أصبحت مجموعة الساير كيانا متعدد الأنشطة، إذ تشمل عملياته قطاعات: السيارات والتجارة، والتعليم والصحة، والاستثمار والعقارات، والصناعة وأعلاف الحيوانات.وفي المركز الـ 95 ضمن القائمة، جاءت مجموعة أبناء الغانم، والتي يتولى منصب رئيس مجلس إدارتها عادل الغانم، وتأسست المجموعة في عام 1999، وتعمل من خلال أكثر من 30 شركة في تجارة التجزئة للأزياء والسيارات والعقارات، والأغذية والمشروبات ومواد البناء والهندسة البحرية والمنتجات الطازجة. وهي الموزع الحصري لشركة إم جي موتور في الكويت.

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