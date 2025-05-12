7 مجموعات كويتية ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية في 2025

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7 مجموعات كويتية ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية في 2025
(MENAFN- Al-Anbaa)
كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن تواجد 7 مجموعات عائلية كويتية ضمن قائمتها لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025، حيث ضمت قائمة الشركات العائلية الكويتية: مجموعة صناعات الغانم، ومجموعة الشايع، ومجموعة بودي، ومجموعة الملا، وشركة مجموعة بوخمسين القابضة، ومجموعة الساير، ومجموعة أبناء الغانم.
وحلّت مجموعة صناعات الغانم بالمركز الـ 16 بين أقوى 100 شركة عائلية عربية، حيث يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة قتيبة الغانم، وتأسست الشركة عام 1932، على يد مؤسسها يوسف الغانم، وتوظف الشركة أكثر من 15 ألف شخص ضمن 30 شركة في 40 دولة، عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا الناشئة. وتنشط المجموعة أيضا في قطاعات البيع بالتجزئة والتوزيع والأغذية، والمشروبات والسيارات والخدمات والصناعة، وفي سبتمبر 2024، أطلقت صناعات الغانم شركة (BYD الغانم) في الكويت، حيث طرحت 5 طرازات للسيارات الهجينة والكهربائية، وافتتحت صالة عرضها الجديدة في ديسمبر الماضي.
في المرتبة الـ 21 ضمن قائمة «فوربس» جاءت مجموعة الشايع، والتي يتولى منصف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بها محمد عبدالعزيز الشايع، حيث تأسست الشركة عام 1890، وتدير المجموعة العديد من العلامات التجارية العالمية، حيث تمثل أكثر من 70 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، من خلال شبكة تضم أكثر من 4 آلاف متجر ومقهى ومطعم ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية، ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، وأكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية.
جاءت مجموعة بودي في المركز الـ42 ضمن الترتيب العام لأقوى 100 شركة عائلية عربية، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة جاسم بودي، بينما يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة مروان بودي، وتأسست الشركة عام 1954كشركة تجارية تورد المعدات لصناعة النفط في الكويت. ثم تطورت، لتصبح اليوم شركة استثمارية متنوعة، تغطي قطاعات متعددة، منها: التجارة والإعلام والنقل، والطيران والخدمات اللوجستية، والخدمات الهندسية.
كما تشمل استثماراتها الرئيسية: مجموعة الراي الإعلامية، وشركة أسمنت الهلال، وحصة نسبتها 55.62% في طيران الجزيرة.
في المركز الـ 54 جاءت مجموعة الملا، حيث يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة طلال أنور الملا، وتأسست الشركة عام 1938 على يد مؤسسها الراحل عبدالله الملا، ومنذ ذلك الحين، توسعت لتشمل قطاعات: السيارات والهندسة والخدمات المالية، والرعاية الصحية والعقارات والإيجار والتأجير، والتجارة والتصنيع والتعليم. كما تدير المجموعة أكثر من 40 شركة ومؤسسة تابعة، وتمثل ما يزيد على 200 علامة تجارية عالمية، وفي عام 2024، وسعت المجموعة محفظتها بضم علامتين تجاريتين جديدتين: رولز رويس لأنظمة الطاقة (mtu) و(SOUEAST) وهي شركة صينية لتصنيع السيارات.
في المرتبة الـ 56 ضمن قائمة فوربس، جاءت شركة مجموعة بوخمسين القابضة، ويتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة عماد جواد بوخمسين، وتأسست في عام 1957 على يد مؤسسها جواد أحمد بوخمسين.
وتنشط المجموعة حاليا في قطاعات: التجارة العامة والعقارات والضيافة والسفر، والسياحة والإنتاج الصناعي والإعلام والاتصالات، كما تشمل فنادقها في الكويت: فندق كراون بلازا الثريا سيتي، وهوليداي إن السالمية، وإنتركونتيننتال الفروانية.
جاءت مجموعة الساير في المرتبة الـ 64 ضمن الترتيب العام لأقوى 100 شركة عائلية عربية، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة فيصل بدر الساير، ومنذ تأسيسها عام 1954، أصبحت مجموعة الساير كيانا متعدد الأنشطة، إذ تشمل عملياته قطاعات: السيارات والتجارة، والتعليم والصحة، والاستثمار والعقارات، والصناعة وأعلاف الحيوانات.
وفي المركز الـ 95 ضمن القائمة، جاءت مجموعة أبناء الغانم، والتي يتولى منصب رئيس مجلس إدارتها عادل الغانم، وتأسست المجموعة في عام 1999، وتعمل من خلال أكثر من 30 شركة في تجارة التجزئة للأزياء والسيارات والعقارات، والأغذية والمشروبات ومواد البناء والهندسة البحرية والمنتجات الطازجة. وهي الموزع الحصري لشركة إم جي موتور في الكويت.
كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن تواجد 7 مجموعات عائلية كويتية ضمن قائمتها لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025، حيث ضمت قائمة الشركات العائلية الكويتية: مجموعة صناعات الغانم، ومجموعة الشايع، ومجموعة بودي، ومجموعة الملا، وشركة مجموعة بوخمسين القابضة، ومجموعة الساير، ومجموعة أبناء الغانم.
وحلّت مجموعة صناعات الغانم بالمركز الـ 16 بين أقوى 100 شركة عائلية عربية، حيث يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة قتيبة الغانم، وتأسست الشركة عام 1932، على يد مؤسسها يوسف الغانم، وتوظف الشركة أكثر من 15 ألف شخص ضمن 30 شركة في 40 دولة، عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا الناشئة. وتنشط المجموعة أيضا في قطاعات البيع بالتجزئة والتوزيع والأغذية، والمشروبات والسيارات والخدمات والصناعة، وفي سبتمبر 2024، أطلقت صناعات الغانم شركة (BYD الغانم) في الكويت، حيث طرحت 5 طرازات للسيارات الهجينة والكهربائية، وافتتحت صالة عرضها الجديدة في ديسمبر الماضي.
في المرتبة الـ 21 ضمن قائمة «فوربس» جاءت مجموعة الشايع، والتي يتولى منصف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بها محمد عبدالعزيز الشايع، حيث تأسست الشركة عام 1890، وتدير المجموعة العديد من العلامات التجارية العالمية، حيث تمثل أكثر من 70 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، من خلال شبكة تضم أكثر من 4 آلاف متجر ومقهى ومطعم ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية، ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، وأكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية.
جاءت مجموعة بودي في المركز الـ42 ضمن الترتيب العام لأقوى 100 شركة عائلية عربية، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة جاسم بودي، بينما يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة مروان بودي، وتأسست الشركة عام 1954كشركة تجارية تورد المعدات لصناعة النفط في الكويت. ثم تطورت، لتصبح اليوم شركة استثمارية متنوعة، تغطي قطاعات متعددة، منها: التجارة والإعلام والنقل، والطيران والخدمات اللوجستية، والخدمات الهندسية.
كما تشمل استثماراتها الرئيسية: مجموعة الراي الإعلامية، وشركة أسمنت الهلال، وحصة نسبتها 55.62% في طيران الجزيرة.
في المركز الـ 54 جاءت مجموعة الملا، حيث يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة طلال أنور الملا، وتأسست الشركة عام 1938 على يد مؤسسها الراحل عبدالله الملا، ومنذ ذلك الحين، توسعت لتشمل قطاعات: السيارات والهندسة والخدمات المالية، والرعاية الصحية والعقارات والإيجار والتأجير، والتجارة والتصنيع والتعليم. كما تدير المجموعة أكثر من 40 شركة ومؤسسة تابعة، وتمثل ما يزيد على 200 علامة تجارية عالمية، وفي عام 2024، وسعت المجموعة محفظتها بضم علامتين تجاريتين جديدتين: رولز رويس لأنظمة الطاقة (mtu) و(SOUEAST) وهي شركة صينية لتصنيع السيارات.
في المرتبة الـ 56 ضمن قائمة فوربس، جاءت شركة مجموعة بوخمسين القابضة، ويتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة عماد جواد بوخمسين، وتأسست في عام 1957 على يد مؤسسها جواد أحمد بوخمسين.
وتنشط المجموعة حاليا في قطاعات: التجارة العامة والعقارات والضيافة والسفر، والسياحة والإنتاج الصناعي والإعلام والاتصالات، كما تشمل فنادقها في الكويت: فندق كراون بلازا الثريا سيتي، وهوليداي إن السالمية، وإنتركونتيننتال الفروانية.
جاءت مجموعة الساير في المرتبة الـ 64 ضمن الترتيب العام لأقوى 100 شركة عائلية عربية، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة فيصل بدر الساير، ومنذ تأسيسها عام 1954، أصبحت مجموعة الساير كيانا متعدد الأنشطة، إذ تشمل عملياته قطاعات: السيارات والتجارة، والتعليم والصحة، والاستثمار والعقارات، والصناعة وأعلاف الحيوانات.
وفي المركز الـ 95 ضمن القائمة، جاءت مجموعة أبناء الغانم، والتي يتولى منصب رئيس مجلس إدارتها عادل الغانم، وتأسست المجموعة في عام 1999، وتعمل من خلال أكثر من 30 شركة في تجارة التجزئة للأزياء والسيارات والعقارات، والأغذية والمشروبات ومواد البناء والهندسة البحرية والمنتجات الطازجة. وهي الموزع الحصري لشركة إم جي موتور في الكويت.
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