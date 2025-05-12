ماكفم تحصل على 3 شهادات آيزو عالمية





علي مرزوق الغانم: حصول «ماكفم» على هذه الشهادات تأكيد على التزامنا الجماعي برفع معايير الأداء

إنجاز يعكس رؤية المجموعة في دعم شركاتها لتكون قدوة في الابتكار والجودة والمسؤولية المجتمعية



كمزود موثوق لحلول السيارات في السوق الكويتي، ومن خلال تقديم أحدث الطرازات من علامات عالمية مثل HAVAL وTANK، وتوفير خدمات متكاملة تشمل البيع، وخدمات ما بعد البيع، والصيانة، والتأجير، تواصل شركة «ماكفم»، إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، تعزيز مكانتها الريادية في القطاع من خلال تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، فقد أعلنت الشركة عن حصولها على ثلاث شهادات آيزو معتمدة عالميا، وهي:٭ ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة.٭ ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية.٭ ISO 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.وقد جاءت هذه الشهادات نتيجة اجتياز «ماكفم» مجموعة شاملة من التقييمات الدقيقة التي أجرتها جهة اعتماد دولية مستقلة، ما يؤكد التزام الشركة بأعلى المعايير العالمية في جودة الخدمات والعمليات.نقلة إستراتيجية نحو الجودة الشاملةويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة «ماكفم»، ويجسد رؤيتها في تقديم تجربة عملاء استثنائية وتطوير منظومتهـــــــا التشغيلية بما يتماشى مع تطلعات السوق الكويتي والمعايير المؤسسية لمجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، الرائدة في قطاع السيارات.وتؤكد هذه الشهادات التزام الشركة بالجودة المستدامة، والحفاظ على البيئة، وخلق بيئة عمل آمنة وصحية لفريقها.وفي هذا السياق، قال علي مرزوق الغانم المدير العام لشركة ماكفم: فخورون جدا بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى التزام فريقنا بروح العمل الجماعي والحرص على التميز المستدام. شهادات الآيزو لا تعد فقط وسام اعتراف بجودة أنظمتنا، بل مسؤولية نتحملها لنواصل تقديم خدمات موثوقة وآمنة وصديقة للبيئة.وأضاف: إن حصولنا على هذه الشهادات يعد تأكيدا على التزامنا الجماعي برفع معايير الأداء والاعتماد على أفضل الممارسات الدولية. نؤمن بأن هذا الإنجاز لا يعزز من مكانة «ماكفم» فقط، بل يعكس رؤية المجموعة في دعم شركاتها لتكون قدوة في الابتكار والجودة والمسؤولية المجتمعية.نحو مستقبل أكثر احترافية واستدامةوتواصـل «ماكفــــم» مسيرتها في السوق الكويتي كمزود موثوق لحلول السيارات، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل البيع، خدمات ما بعد البيع، الصيانة، والتأجير، وذلك ضمن بيئة تشغيلية حديثة ومتطورة تواكب التحول الرقمي والالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية.ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في طريق التوسع المؤسسي والارتقاء بخدمات «ماكفم» وفق أعلى المعايير العالمية.