ماكفم تحصل على 3 شهادات آيزو عالمية

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ماكفم تحصل على 3 شهادات آيزو عالمية
(MENAFN- Al-Anbaa)
كمزود موثوق لحلول السيارات في السوق الكويتي، ومن خلال تقديم أحدث الطرازات من علامات عالمية مثل HAVAL وTANK، وتوفير خدمات متكاملة تشمل البيع، وخدمات ما بعد البيع، والصيانة، والتأجير، تواصل شركة «ماكفم»، إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، تعزيز مكانتها الريادية في القطاع من خلال تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، فقد أعلنت الشركة عن حصولها على ثلاث شهادات آيزو معتمدة عالميا، وهي:
٭ ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة.
٭ ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية.
٭ ISO 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.
وقد جاءت هذه الشهادات نتيجة اجتياز «ماكفم» مجموعة شاملة من التقييمات الدقيقة التي أجرتها جهة اعتماد دولية مستقلة، ما يؤكد التزام الشركة بأعلى المعايير العالمية في جودة الخدمات والعمليات.
نقلة إستراتيجية نحو الجودة الشاملة
ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة «ماكفم»، ويجسد رؤيتها في تقديم تجربة عملاء استثنائية وتطوير منظومتهـــــــا التشغيلية بما يتماشى مع تطلعات السوق الكويتي والمعايير المؤسسية لمجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، الرائدة في قطاع السيارات.
وتؤكد هذه الشهادات التزام الشركة بالجودة المستدامة، والحفاظ على البيئة، وخلق بيئة عمل آمنة وصحية لفريقها.
وفي هذا السياق، قال علي مرزوق الغانم المدير العام لشركة ماكفم: فخورون جدا بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى التزام فريقنا بروح العمل الجماعي والحرص على التميز المستدام. شهادات الآيزو لا تعد فقط وسام اعتراف بجودة أنظمتنا، بل مسؤولية نتحملها لنواصل تقديم خدمات موثوقة وآمنة وصديقة للبيئة.
وأضاف: إن حصولنا على هذه الشهادات يعد تأكيدا على التزامنا الجماعي برفع معايير الأداء والاعتماد على أفضل الممارسات الدولية. نؤمن بأن هذا الإنجاز لا يعزز من مكانة «ماكفم» فقط، بل يعكس رؤية المجموعة في دعم شركاتها لتكون قدوة في الابتكار والجودة والمسؤولية المجتمعية.
نحو مستقبل أكثر احترافية واستدامة
وتواصـل «ماكفــــم» مسيرتها في السوق الكويتي كمزود موثوق لحلول السيارات، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل البيع، خدمات ما بعد البيع، الصيانة، والتأجير، وذلك ضمن بيئة تشغيلية حديثة ومتطورة تواكب التحول الرقمي والالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية.
ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في طريق التوسع المؤسسي والارتقاء بخدمات «ماكفم» وفق أعلى المعايير العالمية.
علي مرزوق الغانم: حصول «ماكفم» على هذه الشهادات تأكيد على التزامنا الجماعي برفع معايير الأداء
إنجاز يعكس رؤية المجموعة في دعم شركاتها لتكون قدوة في الابتكار والجودة والمسؤولية المجتمعية
كمزود موثوق لحلول السيارات في السوق الكويتي، ومن خلال تقديم أحدث الطرازات من علامات عالمية مثل HAVAL وTANK، وتوفير خدمات متكاملة تشمل البيع، وخدمات ما بعد البيع، والصيانة، والتأجير، تواصل شركة «ماكفم»، إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، تعزيز مكانتها الريادية في القطاع من خلال تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، فقد أعلنت الشركة عن حصولها على ثلاث شهادات آيزو معتمدة عالميا، وهي:
٭ ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة.
٭ ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية.
٭ ISO 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.
وقد جاءت هذه الشهادات نتيجة اجتياز «ماكفم» مجموعة شاملة من التقييمات الدقيقة التي أجرتها جهة اعتماد دولية مستقلة، ما يؤكد التزام الشركة بأعلى المعايير العالمية في جودة الخدمات والعمليات.
نقلة إستراتيجية نحو الجودة الشاملة
ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة «ماكفم»، ويجسد رؤيتها في تقديم تجربة عملاء استثنائية وتطوير منظومتهـــــــا التشغيلية بما يتماشى مع تطلعات السوق الكويتي والمعايير المؤسسية لمجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، الرائدة في قطاع السيارات.
وتؤكد هذه الشهادات التزام الشركة بالجودة المستدامة، والحفاظ على البيئة، وخلق بيئة عمل آمنة وصحية لفريقها.
وفي هذا السياق، قال علي مرزوق الغانم المدير العام لشركة ماكفم: فخورون جدا بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى التزام فريقنا بروح العمل الجماعي والحرص على التميز المستدام. شهادات الآيزو لا تعد فقط وسام اعتراف بجودة أنظمتنا، بل مسؤولية نتحملها لنواصل تقديم خدمات موثوقة وآمنة وصديقة للبيئة.
وأضاف: إن حصولنا على هذه الشهادات يعد تأكيدا على التزامنا الجماعي برفع معايير الأداء والاعتماد على أفضل الممارسات الدولية. نؤمن بأن هذا الإنجاز لا يعزز من مكانة «ماكفم» فقط، بل يعكس رؤية المجموعة في دعم شركاتها لتكون قدوة في الابتكار والجودة والمسؤولية المجتمعية.
نحو مستقبل أكثر احترافية واستدامة
وتواصـل «ماكفــــم» مسيرتها في السوق الكويتي كمزود موثوق لحلول السيارات، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل البيع، خدمات ما بعد البيع، الصيانة، والتأجير، وذلك ضمن بيئة تشغيلية حديثة ومتطورة تواكب التحول الرقمي والالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية.
ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في طريق التوسع المؤسسي والارتقاء بخدمات «ماكفم» وفق أعلى المعايير العالمية.
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