بيت التمويل استعرض دور العلاقات العامة بالمؤسسات المالية



ضــمـــن الشــراكة الاستراتيجية مع نادي العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، قدم بيت التمويل الكويتي ورشة عمل تثقيفية بعنوان «العلاقات العامة في المؤسسات المالية» استعرض من خلالها أبرز الادوار والمهام لادارة العلاقات العامة في القطاع المصرفي بشكل عام وفي بيت التمويل الكويتي خاصة، بما في ذلك تثقيف العملاء وتوعيتهم عبر العديد من الحملات والفعاليات، ومثال ذلك حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي.

وأكد المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي، فيصل السريع، ان ورشة عمل «العلاقات العامة في المؤسسات المالية» تضمن التعريف بجوانب العلاقات العامة مثل: الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، العلاقات الإعلامية ومهارات الكتابة الصحافية والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، إدارة الفعاليات، إدارة قنوات التواصل الاجتماعي والتواصل مع الجمهور، العلاقات الحكومية والتواصل مع الجهات الرسمية، بالإضافة إلى اعمال التصوير والمونتاج وغيرها.

وقال السريع خلال ورشة العمل انها تضمنت شرحا وتفصيلا للعديد من الممارسات العملية للعلاقات العامة مع التركيز على أهمية نشاط العلاقات العامة ودوره الرئيسي في إنجاح وإبراز اعمال المؤسسات بمختلف مجالاتها، وتطوير التواصل بين الموظفين والجمهور من جهة، والتواصل الداخلي بين الموظفين أنفسهم من جهة اخرى، مع إبراز دور العلاقات العامة في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.وأضاف السريع: استعرض بيت التمويل الكويتي دوره البارز في تثقيف وتعزيز توعية موظفيه والعملاء في دعم حملة «لنكن على دراية» والحرص على حماية حقوق العملاء وتوعيتهم وتعزيزها بأفضل الممارسات وتعريفهم بأهمية الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك عبر دعم مختلف الحملات ونشر فيديوهات ومواد تثقيفية ورسائل توعوية على جميع قنوات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف نقاط التواصل مع الجمهور، مع توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، وغير ذلك.من جانبهم، أثنى المشاركون في ورشة العمل من الطلبة على ما تلقوه من معلومات قيمة عن الممارسات العملية والتطبيقات الحقيقية المباشرة للعلاقات العامة في البنوك والمؤسسات المالية.