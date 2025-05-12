بيت التمويل استعرض دور العلاقات العامة بالمؤسسات المالية

بيت التمويل استعرض دور العلاقات العامة بالمؤسسات المالية
وقال السريع خلال ورشة العمل انها تضمنت شرحا وتفصيلا للعديد من الممارسات العملية للعلاقات العامة مع التركيز على أهمية نشاط العلاقات العامة ودوره الرئيسي في إنجاح وإبراز اعمال المؤسسات بمختلف مجالاتها، وتطوير التواصل بين الموظفين والجمهور من جهة، والتواصل الداخلي بين الموظفين أنفسهم من جهة اخرى، مع إبراز دور العلاقات العامة في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
ضــمـــن الشــراكة الاستراتيجية مع نادي العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، قدم بيت التمويل الكويتي ورشة عمل تثقيفية بعنوان «العلاقات العامة في المؤسسات المالية» استعرض من خلالها أبرز الادوار والمهام لادارة العلاقات العامة في القطاع المصرفي بشكل عام وفي بيت التمويل الكويتي خاصة، بما في ذلك تثقيف العملاء وتوعيتهم عبر العديد من الحملات والفعاليات، ومثال ذلك حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي.
وأكد المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي، فيصل السريع، ان ورشة عمل «العلاقات العامة في المؤسسات المالية» تضمن التعريف بجوانب العلاقات العامة مثل: الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، العلاقات الإعلامية ومهارات الكتابة الصحافية والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، إدارة الفعاليات، إدارة قنوات التواصل الاجتماعي والتواصل مع الجمهور، العلاقات الحكومية والتواصل مع الجهات الرسمية، بالإضافة إلى اعمال التصوير والمونتاج وغيرها.
وأضاف السريع: استعرض بيت التمويل الكويتي دوره البارز في تثقيف وتعزيز توعية موظفيه والعملاء في دعم حملة «لنكن على دراية» والحرص على حماية حقوق العملاء وتوعيتهم وتعزيزها بأفضل الممارسات وتعريفهم بأهمية الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك عبر دعم مختلف الحملات ونشر فيديوهات ومواد تثقيفية ورسائل توعوية على جميع قنوات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف نقاط التواصل مع الجمهور، مع توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، وغير ذلك.
من جانبهم، أثنى المشاركون في ورشة العمل من الطلبة على ما تلقوه من معلومات قيمة عن الممارسات العملية والتطبيقات الحقيقية المباشرة للعلاقات العامة في البنوك والمؤسسات المالية.
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