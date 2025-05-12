التقدم التكنولوجي تواصل تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية الطموحة خلال 2025

عقدت شركة التقدم التكنولوجي (ATC)، الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة لقطاعي الرعاية الصحية والبيئية في القطاعين العام والخاص، اجتماعي الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والجمعية العامة غير العادية.وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع، في خطوة تعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة المستقبلية. وحققت الشركة في عام 2024 نموا ملحوظا في إجمالي الإيرادات بنسبة 6.3% لتصل إلى 179.2 مليون دينار، مقارنة بـ 168.6 مليون دينار في 2023، كما شهدت الإيرادات المتكررة ـ التي تشمل خدمات الصيانة والإمدادات الطبية ـ نموا بنسبة 4% على أساس سنوي، لتبلغ 109.2 ملايين دينار، مما يعكس الأداء التشغيلي المستقر والفعال للشركة.وساهم قطاع خدمات الرعاية الصحية، الذي تم إطلاقه في عام 2023، بنسبة 16.8% من إجمالي الإيرادات بما يعادل 30 مليون دينار، مما يؤكد على أهمية هذا القطاع في تحقيق تطلعات الشركة الاستراتيجية طويلة الأمد.أما على صعيد الربحية فقد بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم نحو 0.7 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 4.69 فلوس للسهم الواحد.وتواصل شركة ATC تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في قطاع البنية التحتية الصحية، من أبرزها مستشفى الصباح ومركز الكويت لمكافحة السرطان، والتي من المتوقع الانتهاء منها في عام 2025، كما شكل الإنجاز الناجح لمشروع مستشفى الولادة الجديد في عام 2024 إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية، وساهم في دعم جهود الدولة في تعزيز وتوسيع البنية التحتية الطبية.رؤية مرتكزة على الابتكار والتوسعكما تستمر الشركة في تنفيذ استراتيجية توسعية طموحة لدفع عجلة التقدم في قطاع الرعاية الصحية، مع تركيز خاص على الابتكار وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. هذه الجهود تعزز من مكانة ATC في السوق الكويتي، وتوفر قيمة مضافة للمساهمين من خلال تقديم حلول متطورة تستجيب لاحتياجات النظام الصحي المتطور.

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