التقدم التكنولوجي تواصل تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية الطموحة خلال 2025

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التقدم التكنولوجي تواصل تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية الطموحة خلال 2025
(MENAFN- Al-Anbaa)
عقدت شركة التقدم التكنولوجي (ATC)، الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة لقطاعي الرعاية الصحية والبيئية في القطاعين العام والخاص، اجتماعي الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والجمعية العامة غير العادية.
وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع، في خطوة تعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة المستقبلية. وحققت الشركة في عام 2024 نموا ملحوظا في إجمالي الإيرادات بنسبة 6.3% لتصل إلى 179.2 مليون دينار، مقارنة بـ 168.6 مليون دينار في 2023، كما شهدت الإيرادات المتكررة ـ التي تشمل خدمات الصيانة والإمدادات الطبية ـ نموا بنسبة 4% على أساس سنوي، لتبلغ 109.2 ملايين دينار، مما يعكس الأداء التشغيلي المستقر والفعال للشركة.
وساهم قطاع خدمات الرعاية الصحية، الذي تم إطلاقه في عام 2023، بنسبة 16.8% من إجمالي الإيرادات بما يعادل 30 مليون دينار، مما يؤكد على أهمية هذا القطاع في تحقيق تطلعات الشركة الاستراتيجية طويلة الأمد.
أما على صعيد الربحية فقد بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم نحو 0.7 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 4.69 فلوس للسهم الواحد.
وتواصل شركة ATC تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في قطاع البنية التحتية الصحية، من أبرزها مستشفى الصباح ومركز الكويت لمكافحة السرطان، والتي من المتوقع الانتهاء منها في عام 2025، كما شكل الإنجاز الناجح لمشروع مستشفى الولادة الجديد في عام 2024 إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية، وساهم في دعم جهود الدولة في تعزيز وتوسيع البنية التحتية الطبية.
رؤية مرتكزة على الابتكار والتوسع
كما تستمر الشركة في تنفيذ استراتيجية توسعية طموحة لدفع عجلة التقدم في قطاع الرعاية الصحية، مع تركيز خاص على الابتكار وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. هذه الجهود تعزز من مكانة ATC في السوق الكويتي، وتوفر قيمة مضافة للمساهمين من خلال تقديم حلول متطورة تستجيب لاحتياجات النظام الصحي المتطور.
عقدت شركة التقدم التكنولوجي (ATC)، الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة لقطاعي الرعاية الصحية والبيئية في القطاعين العام والخاص، اجتماعي الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والجمعية العامة غير العادية.
وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال المصدر والمدفوع، في خطوة تعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة المستقبلية. وحققت الشركة في عام 2024 نموا ملحوظا في إجمالي الإيرادات بنسبة 6.3% لتصل إلى 179.2 مليون دينار، مقارنة بـ 168.6 مليون دينار في 2023، كما شهدت الإيرادات المتكررة ـ التي تشمل خدمات الصيانة والإمدادات الطبية ـ نموا بنسبة 4% على أساس سنوي، لتبلغ 109.2 ملايين دينار، مما يعكس الأداء التشغيلي المستقر والفعال للشركة.
وساهم قطاع خدمات الرعاية الصحية، الذي تم إطلاقه في عام 2023، بنسبة 16.8% من إجمالي الإيرادات بما يعادل 30 مليون دينار، مما يؤكد على أهمية هذا القطاع في تحقيق تطلعات الشركة الاستراتيجية طويلة الأمد.
أما على صعيد الربحية فقد بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم نحو 0.7 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 4.69 فلوس للسهم الواحد.
وتواصل شركة ATC تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في قطاع البنية التحتية الصحية، من أبرزها مستشفى الصباح ومركز الكويت لمكافحة السرطان، والتي من المتوقع الانتهاء منها في عام 2025، كما شكل الإنجاز الناجح لمشروع مستشفى الولادة الجديد في عام 2024 إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية، وساهم في دعم جهود الدولة في تعزيز وتوسيع البنية التحتية الطبية.
رؤية مرتكزة على الابتكار والتوسع
كما تستمر الشركة في تنفيذ استراتيجية توسعية طموحة لدفع عجلة التقدم في قطاع الرعاية الصحية، مع تركيز خاص على الابتكار وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. هذه الجهود تعزز من مكانة ATC في السوق الكويتي، وتوفر قيمة مضافة للمساهمين من خلال تقديم حلول متطورة تستجيب لاحتياجات النظام الصحي المتطور.
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