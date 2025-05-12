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محمد المطيري العيد تستهدف تحسين هامش الربح ورفع الكفاءة التشغيلية خلال 2025
(MENAFN- Al-Anbaa)
باهي أحمد
عقدت شركة العيد للأغذية اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وذلك بنسبة حضور بلغت 79.965%، حيث وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة باقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 13 فلسا لكل سهم) و3% أسهم منحة من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة، كما في نهاية يوم الاستحقاق.
ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة في تحديد يوم الاستحقاق وتعديل تأكيد الجدول الزمني في حالة وجوب تغييرها إن لزم الأمر، وأيضا تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري و10% من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني.
وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية، قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد المطيري إن «العيد للأغذية» سجلت ارتفاعا قياسيا لافتا لبياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث بلغ صافي الربح 5.31 ملايين دينار، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.2 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وبزيادة نسبتها 66%.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات التشغيلية ارتفع 98.5% ليبلغ 69.72 مليون دينار بنهاية 2024، مقارنة بإيرادات تشغيلية 35.11 مليون دينار بالفترة نفسها من 2023، فضلا عن ارتفاع إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة 5.04%، كما ارتفعت ربحية السهم 5.6% إلى 17.53 فلسا، مقارنة بـ 16.6 فلسا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأوضح المطيري أن الأداء المالي المميز للشركة خلال 2024، جاء بعد مرور عام على استحواذ «العيد للأغذية» على شركة سوق الأشراف المركزي الرائدة محليا بقطاع الخدمات الغذائية، وهو ما عزز انتقالها لمستوى قياسي واستثنائي شكلا ومضمونا، حيث سجلت الشركة خلال عام 2024 قفزة نوعية في معدل النمو بصافي أرباحها وإيراداتها التشغيلية التي تضاعفت بشكل لافت، لتقارب ثلاثة أضعاف معدل النمو في عامي 2022 و2023.
وأضاف أن الشركة أتمت تحقيق أهداف «Goals 25» قبل عام من موعدها المحدد، مما مهد الطريق لإطلاق «رؤية العيد 2030»، والتي تمثل خارطة طريق للمستقبل للعمل على 3 ركائز استراتيجية أساسية، وهي: أولا الدخول في القطاع الغذائي الصناعي لتعزيز وجود الشركة بقطاع الأمن الغذائي الوطني.
ثانيا استهداف القطاع الغذائي الصحي بقوة وتشجيع الأفراد بمختلف الشرائح في المجتمع على اعتماد أنماط غذائية صحية من خلال التنوع والتوسع في تقديم المكملات الغذائية والعضوية بالتوازي مع التوسع الرقمي والتجاري عبر المنصات الإلكترونية، وثالثا التوسع بأنشطة التوزيع للسلع الاستهلاكية الرئيسية التي تمثل 90% من عمليات الشركة.
وفيما يتعلق بأولويات الشركة في عام 2025، أوضح المطيري أن التحسين الاستراتيجي سيكون المحور الاستثنائي والأولوية الرئيسية خلال العام والذي سيتم العمل من خلاله على تركيز جهودها في 4 أهداف استراتيجية وهي تحسين هامش الربح ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوحيد العمليات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية بالإضافة إلى إعادة تقييم الأعمال لضمان توافقها مع الرؤية طويلة الأمد للشركة.
باهي أحمد
عقدت شركة العيد للأغذية اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وذلك بنسبة حضور بلغت 79.965%، حيث وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة باقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 13 فلسا لكل سهم) و3% أسهم منحة من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة، كما في نهاية يوم الاستحقاق.
ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة في تحديد يوم الاستحقاق وتعديل تأكيد الجدول الزمني في حالة وجوب تغييرها إن لزم الأمر، وأيضا تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري و10% من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني.
وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية، قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد المطيري إن «العيد للأغذية» سجلت ارتفاعا قياسيا لافتا لبياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث بلغ صافي الربح 5.31 ملايين دينار، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.2 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وبزيادة نسبتها 66%.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات التشغيلية ارتفع 98.5% ليبلغ 69.72 مليون دينار بنهاية 2024، مقارنة بإيرادات تشغيلية 35.11 مليون دينار بالفترة نفسها من 2023، فضلا عن ارتفاع إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة 5.04%، كما ارتفعت ربحية السهم 5.6% إلى 17.53 فلسا، مقارنة بـ 16.6 فلسا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأوضح المطيري أن الأداء المالي المميز للشركة خلال 2024، جاء بعد مرور عام على استحواذ «العيد للأغذية» على شركة سوق الأشراف المركزي الرائدة محليا بقطاع الخدمات الغذائية، وهو ما عزز انتقالها لمستوى قياسي واستثنائي شكلا ومضمونا، حيث سجلت الشركة خلال عام 2024 قفزة نوعية في معدل النمو بصافي أرباحها وإيراداتها التشغيلية التي تضاعفت بشكل لافت، لتقارب ثلاثة أضعاف معدل النمو في عامي 2022 و2023.
وأضاف أن الشركة أتمت تحقيق أهداف «Goals 25» قبل عام من موعدها المحدد، مما مهد الطريق لإطلاق «رؤية العيد 2030»، والتي تمثل خارطة طريق للمستقبل للعمل على 3 ركائز استراتيجية أساسية، وهي: أولا الدخول في القطاع الغذائي الصناعي لتعزيز وجود الشركة بقطاع الأمن الغذائي الوطني.
ثانيا استهداف القطاع الغذائي الصحي بقوة وتشجيع الأفراد بمختلف الشرائح في المجتمع على اعتماد أنماط غذائية صحية من خلال التنوع والتوسع في تقديم المكملات الغذائية والعضوية بالتوازي مع التوسع الرقمي والتجاري عبر المنصات الإلكترونية، وثالثا التوسع بأنشطة التوزيع للسلع الاستهلاكية الرئيسية التي تمثل 90% من عمليات الشركة.
وفيما يتعلق بأولويات الشركة في عام 2025، أوضح المطيري أن التحسين الاستراتيجي سيكون المحور الاستثنائي والأولوية الرئيسية خلال العام والذي سيتم العمل من خلاله على تركيز جهودها في 4 أهداف استراتيجية وهي تحسين هامش الربح ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوحيد العمليات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية بالإضافة إلى إعادة تقييم الأعمال لضمان توافقها مع الرؤية طويلة الأمد للشركة.
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