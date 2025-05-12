محمد المطيري العيد تستهدف تحسين هامش الربح ورفع الكفاءة التشغيلية خلال 2025

باهي أحمدعقدت شركة العيد للأغذية اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وذلك بنسبة حضور بلغت 79.965%، حيث وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة باقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 13 فلسا لكل سهم) و3% أسهم منحة من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة، كما في نهاية يوم الاستحقاق.ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة في تحديد يوم الاستحقاق وتعديل تأكيد الجدول الزمني في حالة وجوب تغييرها إن لزم الأمر، وأيضا تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري و10% من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني.وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية، قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد المطيري إن «العيد للأغذية» سجلت ارتفاعا قياسيا لافتا لبياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث بلغ صافي الربح 5.31 ملايين دينار، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.2 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وبزيادة نسبتها 66%.وأضاف أن إجمالي الإيرادات التشغيلية ارتفع 98.5% ليبلغ 69.72 مليون دينار بنهاية 2024، مقارنة بإيرادات تشغيلية 35.11 مليون دينار بالفترة نفسها من 2023، فضلا عن ارتفاع إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة 5.04%، كما ارتفعت ربحية السهم 5.6% إلى 17.53 فلسا، مقارنة بـ 16.6 فلسا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.وأوضح المطيري أن الأداء المالي المميز للشركة خلال 2024، جاء بعد مرور عام على استحواذ «العيد للأغذية» على شركة سوق الأشراف المركزي الرائدة محليا بقطاع الخدمات الغذائية، وهو ما عزز انتقالها لمستوى قياسي واستثنائي شكلا ومضمونا، حيث سجلت الشركة خلال عام 2024 قفزة نوعية في معدل النمو بصافي أرباحها وإيراداتها التشغيلية التي تضاعفت بشكل لافت، لتقارب ثلاثة أضعاف معدل النمو في عامي 2022 و2023.وأضاف أن الشركة أتمت تحقيق أهداف «Goals 25» قبل عام من موعدها المحدد، مما مهد الطريق لإطلاق «رؤية العيد 2030»، والتي تمثل خارطة طريق للمستقبل للعمل على 3 ركائز استراتيجية أساسية، وهي: أولا الدخول في القطاع الغذائي الصناعي لتعزيز وجود الشركة بقطاع الأمن الغذائي الوطني.ثانيا استهداف القطاع الغذائي الصحي بقوة وتشجيع الأفراد بمختلف الشرائح في المجتمع على اعتماد أنماط غذائية صحية من خلال التنوع والتوسع في تقديم المكملات الغذائية والعضوية بالتوازي مع التوسع الرقمي والتجاري عبر المنصات الإلكترونية، وثالثا التوسع بأنشطة التوزيع للسلع الاستهلاكية الرئيسية التي تمثل 90% من عمليات الشركة.وفيما يتعلق بأولويات الشركة في عام 2025، أوضح المطيري أن التحسين الاستراتيجي سيكون المحور الاستثنائي والأولوية الرئيسية خلال العام والذي سيتم العمل من خلاله على تركيز جهودها في 4 أهداف استراتيجية وهي تحسين هامش الربح ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوحيد العمليات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية بالإضافة إلى إعادة تقييم الأعمال لضمان توافقها مع الرؤية طويلة الأمد للشركة.

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