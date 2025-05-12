3 09 ملايين دينار صافي أرباح التجارية العقارية





عبدالفتاح معرفي: مستمرون بتنفيذ وتطوير إستراتيجياتنا وخططنا المتوازنة.. تماشياً مع الظروف الحالية

الإدارة تسعى بشكل مستمر لتحسين الأداء وتطوير النتائج المحققة.. من خلال خلق فرص استثمارية جديدة



أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي، عن نتائج أعمال الشركة لفترة الربع الأول من العام الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 3.09 ملايين دينار.وتعقيبا على النتائج المالية للربع الأول، قال معرفي إن النتائج المحققة تظهر استقرارا بالإيرادات التشغيلية، بينما يعود السبب في انخفاض أرباح هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض تقييم بعض الاستثمارات، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 1.04%، والعائد على الأصول 0.63%، والعائد على رأسمال الشركة 1.68% خلال الربع الأول من 2025.وأكد أن «التجارية» مستمرة في تنفيذ وتطوير استراتيجياتها وخططها المتوازنة بما يتماشى مع الظروف الحالية، حيث تسعى الإدارة بشكل مستمر لتحسين الأداء وتطوير النتائج المحققة من خلال خلق فرص استثمارية جديدة أو تطوير الأصول القائمة وتنويع مصادر الدخل على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها النمو المستدام، وتعزيز حقوق المساهمين، وضمان متانة المركز المالي من خلال تنمية الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية. وفي هذا الإطار، ذكر معرفي أن «التجارية» تقوم بدراسة فرص الاستثمار التي تطرحها الجهات الحكومية بهدف خلق قيمة مضافة للشركة، وقد تأهلت الشركة مؤخرا للمشاركة في عدد من المزايدات المطروحة من قبل بلدية الكويت، ومنها مشروع تطوير قرية القصر الأحمر بالجهراء، ومشروع المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، ومشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها.وفي مطلع عام 2025، فازت إحدى الشركات التابعة لـ «التجارية» بفرصة استثمارية في منطقة القيروان (Q1) بدولة الكويت، طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتشمل تطوير وتشغيل مشروع تجاري على مساحة أرض تبلغ 12.575 مترا مربعا ولمدة 22 عاما. ومن المتوقع توقيع اتفاقية الاستثمار مع المؤسسة خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن ينعكس هذا المشروع بشكل إيجابي على البيانات المالية المجمعة للشركة.وأضاف معرفي ان «التجارية» نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 مجموعة من المبادرات في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، تأكيدا على دورها الحيوي وحرصها على تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة حملتها السنوية «ازرع شجرة في وطني» في حديقة البوليفارد، تحت عنوان «نبيها خضراء»، بالتعاون مع عدد من المدارس الخاصة، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب وترسيخ أهمية المساحات الخضراء.كما قدمت الشركة رعايتها لمبادرة LOYAC البيئية ضمن برنامج «Eco Quest»، من خلال توفير مساحات للزراعة والنباتات داخل حديقة البوليفارد، دعما لتمكين الطلبة وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة.وفي مجال دعم التعليم وريادة الأعمال، شاركت الشركة في معرض التوظيف الذي نظمته جمعية إنجاز الكويت بهدف تعزيز فرص التدريب الجامعي، بالإضافة إلى رعاية جائزة «أكثر منتج أو خدمة مستدامة» ضمن مسابقة برنامج «الشركة»، كما شاركت أيضا في تقديم ورشة توعوية تناولت أهمية مواكبة التطور المتسارع في الإدارة الحديثة، واندماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في ريادة الأعمال، إلى جانب دور الحلول المستدامة في بناء مستقبل الأجيال القادمة وساهمت في لجنة التحكيم تأكيدا على التزامها بتمكين الشباب وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.وفي ختام تصريحه، توجه معرفي بجزيل الشكر والتقدير للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكدا أن الشركة التجارية العقارية تكرس إمكانياتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية بناء على إمكانياتها وقدراتها والعمل على تنميتها واستثمارها وفقا للخطط الموضوعة لخلق نمو مستمر وتحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين.