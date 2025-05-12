3 09 ملايين دينار صافي أرباح التجارية العقارية

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3 09 ملايين دينار صافي أرباح التجارية العقارية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي، عن نتائج أعمال الشركة لفترة الربع الأول من العام الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 3.09 ملايين دينار.
وتعقيبا على النتائج المالية للربع الأول، قال معرفي إن النتائج المحققة تظهر استقرارا بالإيرادات التشغيلية، بينما يعود السبب في انخفاض أرباح هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض تقييم بعض الاستثمارات، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 1.04%، والعائد على الأصول 0.63%، والعائد على رأسمال الشركة 1.68% خلال الربع الأول من 2025.
وأكد أن «التجارية» مستمرة في تنفيذ وتطوير استراتيجياتها وخططها المتوازنة بما يتماشى مع الظروف الحالية، حيث تسعى الإدارة بشكل مستمر لتحسين الأداء وتطوير النتائج المحققة من خلال خلق فرص استثمارية جديدة أو تطوير الأصول القائمة وتنويع مصادر الدخل على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها النمو المستدام، وتعزيز حقوق المساهمين، وضمان متانة المركز المالي من خلال تنمية الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية. وفي هذا الإطار، ذكر معرفي أن «التجارية» تقوم بدراسة فرص الاستثمار التي تطرحها الجهات الحكومية بهدف خلق قيمة مضافة للشركة، وقد تأهلت الشركة مؤخرا للمشاركة في عدد من المزايدات المطروحة من قبل بلدية الكويت، ومنها مشروع تطوير قرية القصر الأحمر بالجهراء، ومشروع المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، ومشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها.
وفي مطلع عام 2025، فازت إحدى الشركات التابعة لـ «التجارية» بفرصة استثمارية في منطقة القيروان (Q1) بدولة الكويت، طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتشمل تطوير وتشغيل مشروع تجاري على مساحة أرض تبلغ 12.575 مترا مربعا ولمدة 22 عاما. ومن المتوقع توقيع اتفاقية الاستثمار مع المؤسسة خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن ينعكس هذا المشروع بشكل إيجابي على البيانات المالية المجمعة للشركة.
وأضاف معرفي ان «التجارية» نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 مجموعة من المبادرات في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، تأكيدا على دورها الحيوي وحرصها على تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة حملتها السنوية «ازرع شجرة في وطني» في حديقة البوليفارد، تحت عنوان «نبيها خضراء»، بالتعاون مع عدد من المدارس الخاصة، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب وترسيخ أهمية المساحات الخضراء.
كما قدمت الشركة رعايتها لمبادرة LOYAC البيئية ضمن برنامج «Eco Quest»، من خلال توفير مساحات للزراعة والنباتات داخل حديقة البوليفارد، دعما لتمكين الطلبة وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة.
وفي مجال دعم التعليم وريادة الأعمال، شاركت الشركة في معرض التوظيف الذي نظمته جمعية إنجاز الكويت بهدف تعزيز فرص التدريب الجامعي، بالإضافة إلى رعاية جائزة «أكثر منتج أو خدمة مستدامة» ضمن مسابقة برنامج «الشركة»، كما شاركت أيضا في تقديم ورشة توعوية تناولت أهمية مواكبة التطور المتسارع في الإدارة الحديثة، واندماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في ريادة الأعمال، إلى جانب دور الحلول المستدامة في بناء مستقبل الأجيال القادمة وساهمت في لجنة التحكيم تأكيدا على التزامها بتمكين الشباب وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.
وفي ختام تصريحه، توجه معرفي بجزيل الشكر والتقدير للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكدا أن الشركة التجارية العقارية تكرس إمكانياتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية بناء على إمكانياتها وقدراتها والعمل على تنميتها واستثمارها وفقا للخطط الموضوعة لخلق نمو مستمر وتحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين.
عبدالفتاح معرفي: مستمرون بتنفيذ وتطوير إستراتيجياتنا وخططنا المتوازنة.. تماشياً مع الظروف الحالية
الإدارة تسعى بشكل مستمر لتحسين الأداء وتطوير النتائج المحققة.. من خلال خلق فرص استثمارية جديدة
أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي، عن نتائج أعمال الشركة لفترة الربع الأول من العام الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 3.09 ملايين دينار.
وتعقيبا على النتائج المالية للربع الأول، قال معرفي إن النتائج المحققة تظهر استقرارا بالإيرادات التشغيلية، بينما يعود السبب في انخفاض أرباح هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض تقييم بعض الاستثمارات، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 1.04%، والعائد على الأصول 0.63%، والعائد على رأسمال الشركة 1.68% خلال الربع الأول من 2025.
وأكد أن «التجارية» مستمرة في تنفيذ وتطوير استراتيجياتها وخططها المتوازنة بما يتماشى مع الظروف الحالية، حيث تسعى الإدارة بشكل مستمر لتحسين الأداء وتطوير النتائج المحققة من خلال خلق فرص استثمارية جديدة أو تطوير الأصول القائمة وتنويع مصادر الدخل على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها النمو المستدام، وتعزيز حقوق المساهمين، وضمان متانة المركز المالي من خلال تنمية الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية. وفي هذا الإطار، ذكر معرفي أن «التجارية» تقوم بدراسة فرص الاستثمار التي تطرحها الجهات الحكومية بهدف خلق قيمة مضافة للشركة، وقد تأهلت الشركة مؤخرا للمشاركة في عدد من المزايدات المطروحة من قبل بلدية الكويت، ومنها مشروع تطوير قرية القصر الأحمر بالجهراء، ومشروع المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، ومشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها.
وفي مطلع عام 2025، فازت إحدى الشركات التابعة لـ «التجارية» بفرصة استثمارية في منطقة القيروان (Q1) بدولة الكويت، طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتشمل تطوير وتشغيل مشروع تجاري على مساحة أرض تبلغ 12.575 مترا مربعا ولمدة 22 عاما. ومن المتوقع توقيع اتفاقية الاستثمار مع المؤسسة خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن ينعكس هذا المشروع بشكل إيجابي على البيانات المالية المجمعة للشركة.
وأضاف معرفي ان «التجارية» نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 مجموعة من المبادرات في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، تأكيدا على دورها الحيوي وحرصها على تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة حملتها السنوية «ازرع شجرة في وطني» في حديقة البوليفارد، تحت عنوان «نبيها خضراء»، بالتعاون مع عدد من المدارس الخاصة، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب وترسيخ أهمية المساحات الخضراء.
كما قدمت الشركة رعايتها لمبادرة LOYAC البيئية ضمن برنامج «Eco Quest»، من خلال توفير مساحات للزراعة والنباتات داخل حديقة البوليفارد، دعما لتمكين الطلبة وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة.
وفي مجال دعم التعليم وريادة الأعمال، شاركت الشركة في معرض التوظيف الذي نظمته جمعية إنجاز الكويت بهدف تعزيز فرص التدريب الجامعي، بالإضافة إلى رعاية جائزة «أكثر منتج أو خدمة مستدامة» ضمن مسابقة برنامج «الشركة»، كما شاركت أيضا في تقديم ورشة توعوية تناولت أهمية مواكبة التطور المتسارع في الإدارة الحديثة، واندماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في ريادة الأعمال، إلى جانب دور الحلول المستدامة في بناء مستقبل الأجيال القادمة وساهمت في لجنة التحكيم تأكيدا على التزامها بتمكين الشباب وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.
وفي ختام تصريحه، توجه معرفي بجزيل الشكر والتقدير للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكدا أن الشركة التجارية العقارية تكرس إمكانياتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية بناء على إمكانياتها وقدراتها والعمل على تنميتها واستثمارها وفقا للخطط الموضوعة لخلق نمو مستمر وتحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين.
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