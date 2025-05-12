التجاري نظم فعالية متابعة مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني

التجاري نظم فعالية متابعة مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني
نظم البنك التجاري الكويتي، بالتعاون مع فوكس سينما VOX بمجمع الأفنيوز، فعالية لمتابعة مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025 في دار سينما فوكس صالة «THEATRE» المميزة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها البنك لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية «البريمير».
وصرحت رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي بدور بوخمسين قائلة: «جاءت فكرة تنظيم هذه الفعالية تزامنا مع تصاعد التشويق ترقبا لمباراة الكلاسيكو للدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025، وخلق أجواء حماسية تشويقية لعشاق كرة القدم، وكان الإقبال على الفعالية كبيرا، حيث بادر الكثير من العملاء بالتسجيل والحضور للاستمتاع بالمشاركة وتشجيع فريقهم المفضل، ضمن أجواء مفعمة بالحماس وتوفير تجربة متفردة من خلال البث المباشر على شاشة فوكس سينما».
وأضافت: تم حجز صالة THEATRE الفاخرة لعملائنا من الخدمات المصرفية الشخصية - البريمير، والتي تعد من أفخم قاعات العرض في فوكس سينما، لما تتميز به من مقاعد مريحة وتجربة سينمائية استثنائية مع تقديم قائمة طعام كاملة مجانية تحتوي على المشروبات، والأطباق الرئيسية، والمقبلات، والحلويات، ما أضفى طابعا خاصا وفريدا على هذه الأمسية الرياضية.
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