التجاري نظم فعالية متابعة مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني



نظم البنك التجاري الكويتي، بالتعاون مع فوكس سينما VOX بمجمع الأفنيوز، فعالية لمتابعة مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025 في دار سينما فوكس صالة «THEATRE» المميزة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها البنك لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية «البريمير».

وصرحت رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي بدور بوخمسين قائلة: «جاءت فكرة تنظيم هذه الفعالية تزامنا مع تصاعد التشويق ترقبا لمباراة الكلاسيكو للدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025، وخلق أجواء حماسية تشويقية لعشاق كرة القدم، وكان الإقبال على الفعالية كبيرا، حيث بادر الكثير من العملاء بالتسجيل والحضور للاستمتاع بالمشاركة وتشجيع فريقهم المفضل، ضمن أجواء مفعمة بالحماس وتوفير تجربة متفردة من خلال البث المباشر على شاشة فوكس سينما».

وأضافت: تم حجز صالة THEATRE الفاخرة لعملائنا من الخدمات المصرفية الشخصية - البريمير، والتي تعد من أفخم قاعات العرض في فوكس سينما، لما تتميز به من مقاعد مريحة وتجربة سينمائية استثنائية مع تقديم قائمة طعام كاملة مجانية تحتوي على المشروبات، والأطباق الرئيسية، والمقبلات، والحلويات، ما أضفى طابعا خاصا وفريدا على هذه الأمسية الرياضية.

واختتمت بوخمسين، أن عملاءنا قد عبروا عن شكرهم للبنك على تنظيم هذه الفعالية الفريدة والخاصة، حيث كانت تجربة مشاهدة المباراة بين الفريقين الكبيرين تجربة لا تنسى في أجواء من الحماس والتشجيع من محبي وعشاق كرة القدم، وكذلك الشكر لفوكس سينما على توفير شاشة عرض مخصصة لهذا اليوم المميز.