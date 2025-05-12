معرض بيتك يختتم فعالياته اليوم



تختتم اليوم الثلاثاء فعاليات معرض «بيتك» أكبر حدث محلي للبناء والتشييد في الكويت من الألف إلى الياء، والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية في مشرف بالتعاون مع شركة Atex لتنظيم المعارض خلال الفترة من 8 حتى 13 مايو الجاري، وتحتضن أنشطتهما الصالتان 5 و6 بمساحة تفوق 12 الف متر مربع.

وبهذا الصدد، أكدت باسمة الدهيم المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي ان هذا المعرض يعد حدثا رائدا داعما لأهم القطاعات الاقتصادية بالكويت «البناء»، لافتة إلى ان قائمة المشاركين ضمت أكثر من 200 جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية تمثل وكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع البناء ومستلزماته وبمساحة تفوق 12 ألف متر مربع، وتضم مشاركين من شركات كويتية محلية وخليجية تضم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وشركات عربية من: مصر وتونس ولبنان وشركات عالمية من الهند والصين واسبانيا.

وأشارت إلى ان هذا المعرض قد حظي برعاية مجموعة من الشركات يتقدمها بيت التمويل الكويتي (الراعي البنكي)، وحظي بالرعاية الماسية «مصاعد أطلس»، بينما كانت الرعاية البلاتينية من نصيب كل من شركة الغانم الهندسية، وشركة افراح الخليج.وشددت الدهيم على ان المعرض حفل بأنشطة مهمة عديدة ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء تطلعاتهم بما يوفره من أجواء وعروض مميزة.وأشارت إلى ان المعرض يوفر للعملاء أكثر من 50 مجالا تشمل كلا من التصميم المعماري والداخلي ومواد البناء والديكور وحلول الاضاءة الذكية والاصباغ وتكسية الجدران، والمطابخ والالمنيوم وغيرها.