معرض بيتك يختتم فعالياته اليوم
وأشارت إلى ان هذا المعرض قد حظي برعاية مجموعة من الشركات يتقدمها بيت التمويل الكويتي (الراعي البنكي)، وحظي بالرعاية الماسية «مصاعد أطلس»، بينما كانت الرعاية البلاتينية من نصيب كل من شركة الغانم الهندسية، وشركة افراح الخليج.
تختتم اليوم الثلاثاء فعاليات معرض «بيتك» أكبر حدث محلي للبناء والتشييد في الكويت من الألف إلى الياء، والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية في مشرف بالتعاون مع شركة Atex لتنظيم المعارض خلال الفترة من 8 حتى 13 مايو الجاري، وتحتضن أنشطتهما الصالتان 5 و6 بمساحة تفوق 12 الف متر مربع.
وبهذا الصدد، أكدت باسمة الدهيم المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي ان هذا المعرض يعد حدثا رائدا داعما لأهم القطاعات الاقتصادية بالكويت «البناء»، لافتة إلى ان قائمة المشاركين ضمت أكثر من 200 جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية تمثل وكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع البناء ومستلزماته وبمساحة تفوق 12 ألف متر مربع، وتضم مشاركين من شركات كويتية محلية وخليجية تضم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وشركات عربية من: مصر وتونس ولبنان وشركات عالمية من الهند والصين واسبانيا.
وشددت الدهيم على ان المعرض حفل بأنشطة مهمة عديدة ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء تطلعاتهم بما يوفره من أجواء وعروض مميزة.
وأشارت إلى ان المعرض يوفر للعملاء أكثر من 50 مجالا تشمل كلا من التصميم المعماري والداخلي ومواد البناء والديكور وحلول الاضاءة الذكية والاصباغ وتكسية الجدران، والمطابخ والالمنيوم وغيرها.
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