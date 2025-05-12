الوطني راع ماسي لـ أسبوع الكويت للطاقة المستدامة



رعاية «الوطني» للحدث تعكس حرصه على دفع التنمية المستدامة وفقاً لرؤية الكويت 2035



انطلاقا من موقعه الرائد والمسؤول كمؤسسة مالية مرموقة في الكويت والمنطقة، قدم بنك الكويت الوطني رعايته الماسية لمؤتمر «أسبوع الكويت للطاقة المستدامة» والذي عقد في الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري بالتزامن مع رئاسة الكويت لمجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.ويؤكد بنك الكويت الوطني، من خلال هذه الرعاية على التزامه الراسخ بدعم مبادرات الاستدامة وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة في الكويت والمنطقة، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من العديد من مؤسسات القطاع العام والشركات الرائدة في القطاع الخاص، مما يعكس تضافر الجهود الوطنية نحو مستقبل أكثر استدامة.وشارك فريق الاستدامة من بنك الكويت الوطني في جلسة حوارية بعنوان «تسريع التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال الخضراء»، حيث سلط الضوء على جهود البنك في دعم ريادة الأعمال الخضراء، والممارسات التي يتبناها الوطني لدمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، والمضي قدما في تحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويهدف هذا المؤتمر إلى توطيد أواصر التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجالات حيوية تشمل البحث والتطوير، وتبادل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتطبيقات الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى أحدث وسائل التكنولوجيات البيئية، كما تم عرض أحدث الابتكارات والمبادرات الوطنية في الطاقة والمياه والبيئة.كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون المثمر مع المنظمات الدولية والإقليمية، والمراكز البحثية العلمية المرموقة، والشركات الرائدة العاملة في نطاق الطاقة، وشهد الحدث ورش عمل ومناقشات معمقة حول آخر تطورات السياسات الدولية في مجال الطاقة، والمساهمة الفاعلة في تطوير استراتيجيات فاعلة تدعم مسيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا. وأسهم المؤتمر في توفير منصة تفاعلية حيوية لتبادل الأفكار والرؤى الخلاقة نحو مستقبل الطاقة النظيفة، بما يعزز أواصر التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، كما أسهم في نشر الوعي المجتمعي وتشجيع الابتكار حول أهمية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، وإبراز تأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي، وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والدولية النوعية في مشاريع الطاقة المتجددة.وناقش المؤتمر السياسات الداعمة للاستثمارات في مشاريع الطاقة المستدامة، واستكشاف آفاق بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، والاطلاع على أحدث التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الوعي والابتكار في هذا المجال الحيوي.وتعكس مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا الحدث حرصه على دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث يؤكد الوطني دائما على أهمية تضافر الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومستدام للجميع.ويحرص بنك الكويت الوطني دائما على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لدفع عجلة التغيير الإيجابي وترك بصمة واضحة تعكس جهوده المتواصلة في دعم جميع ممارسات الاستدامة.