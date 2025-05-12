الوطني راع ماسي لـ أسبوع الكويت للطاقة المستدامة

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الوطني راع ماسي لـ أسبوع الكويت للطاقة المستدامة
(MENAFN- Al-Anbaa)
انطلاقا من موقعه الرائد والمسؤول كمؤسسة مالية مرموقة في الكويت والمنطقة، قدم بنك الكويت الوطني رعايته الماسية لمؤتمر «أسبوع الكويت للطاقة المستدامة» والذي عقد في الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري بالتزامن مع رئاسة الكويت لمجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ويؤكد بنك الكويت الوطني، من خلال هذه الرعاية على التزامه الراسخ بدعم مبادرات الاستدامة وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة في الكويت والمنطقة، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من العديد من مؤسسات القطاع العام والشركات الرائدة في القطاع الخاص، مما يعكس تضافر الجهود الوطنية نحو مستقبل أكثر استدامة.
وشارك فريق الاستدامة من بنك الكويت الوطني في جلسة حوارية بعنوان «تسريع التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال الخضراء»، حيث سلط الضوء على جهود البنك في دعم ريادة الأعمال الخضراء، والممارسات التي يتبناها الوطني لدمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، والمضي قدما في تحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويهدف هذا المؤتمر إلى توطيد أواصر التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجالات حيوية تشمل البحث والتطوير، وتبادل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتطبيقات الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى أحدث وسائل التكنولوجيات البيئية، كما تم عرض أحدث الابتكارات والمبادرات الوطنية في الطاقة والمياه والبيئة.
كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون المثمر مع المنظمات الدولية والإقليمية، والمراكز البحثية العلمية المرموقة، والشركات الرائدة العاملة في نطاق الطاقة، وشهد الحدث ورش عمل ومناقشات معمقة حول آخر تطورات السياسات الدولية في مجال الطاقة، والمساهمة الفاعلة في تطوير استراتيجيات فاعلة تدعم مسيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا. وأسهم المؤتمر في توفير منصة تفاعلية حيوية لتبادل الأفكار والرؤى الخلاقة نحو مستقبل الطاقة النظيفة، بما يعزز أواصر التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، كما أسهم في نشر الوعي المجتمعي وتشجيع الابتكار حول أهمية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، وإبراز تأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي، وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والدولية النوعية في مشاريع الطاقة المتجددة.
وناقش المؤتمر السياسات الداعمة للاستثمارات في مشاريع الطاقة المستدامة، واستكشاف آفاق بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، والاطلاع على أحدث التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الوعي والابتكار في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا الحدث حرصه على دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث يؤكد الوطني دائما على أهمية تضافر الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومستدام للجميع.
ويحرص بنك الكويت الوطني دائما على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لدفع عجلة التغيير الإيجابي وترك بصمة واضحة تعكس جهوده المتواصلة في دعم جميع ممارسات الاستدامة.
رعاية «الوطني» للحدث تعكس حرصه على دفع التنمية المستدامة وفقاً لرؤية الكويت 2035
انطلاقا من موقعه الرائد والمسؤول كمؤسسة مالية مرموقة في الكويت والمنطقة، قدم بنك الكويت الوطني رعايته الماسية لمؤتمر «أسبوع الكويت للطاقة المستدامة» والذي عقد في الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري بالتزامن مع رئاسة الكويت لمجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ويؤكد بنك الكويت الوطني، من خلال هذه الرعاية على التزامه الراسخ بدعم مبادرات الاستدامة وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة في الكويت والمنطقة، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من العديد من مؤسسات القطاع العام والشركات الرائدة في القطاع الخاص، مما يعكس تضافر الجهود الوطنية نحو مستقبل أكثر استدامة.
وشارك فريق الاستدامة من بنك الكويت الوطني في جلسة حوارية بعنوان «تسريع التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال الخضراء»، حيث سلط الضوء على جهود البنك في دعم ريادة الأعمال الخضراء، والممارسات التي يتبناها الوطني لدمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، والمضي قدما في تحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويهدف هذا المؤتمر إلى توطيد أواصر التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجالات حيوية تشمل البحث والتطوير، وتبادل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتطبيقات الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى أحدث وسائل التكنولوجيات البيئية، كما تم عرض أحدث الابتكارات والمبادرات الوطنية في الطاقة والمياه والبيئة.
كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون المثمر مع المنظمات الدولية والإقليمية، والمراكز البحثية العلمية المرموقة، والشركات الرائدة العاملة في نطاق الطاقة، وشهد الحدث ورش عمل ومناقشات معمقة حول آخر تطورات السياسات الدولية في مجال الطاقة، والمساهمة الفاعلة في تطوير استراتيجيات فاعلة تدعم مسيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا. وأسهم المؤتمر في توفير منصة تفاعلية حيوية لتبادل الأفكار والرؤى الخلاقة نحو مستقبل الطاقة النظيفة، بما يعزز أواصر التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، كما أسهم في نشر الوعي المجتمعي وتشجيع الابتكار حول أهمية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، وإبراز تأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي، وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والدولية النوعية في مشاريع الطاقة المتجددة.
وناقش المؤتمر السياسات الداعمة للاستثمارات في مشاريع الطاقة المستدامة، واستكشاف آفاق بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، والاطلاع على أحدث التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الوعي والابتكار في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا الحدث حرصه على دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث يؤكد الوطني دائما على أهمية تضافر الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومستدام للجميع.
ويحرص بنك الكويت الوطني دائما على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لدفع عجلة التغيير الإيجابي وترك بصمة واضحة تعكس جهوده المتواصلة في دعم جميع ممارسات الاستدامة.
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