سوديك توقّع عقد شراكة لتطوير 1000 فدان في غرب القاهرة

MENAFN - Al-Borsa News) وقّعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، عقد شراكة مع شركة رُلى لاستصلاح الأراضي لتطوير قطعة أرض بمساحة 1000 فدان في مدينة سفنكس الجديدة بمنطقة غرب القاهرة.

تتمتع قطعة الأرض بموقع استراتيجي في الكيلو 54 بمدينة سفنكس الجديدة، وتبعد نحو 15 دقيقة فقط عن سوديك وست، أحد أبرز مشروعات الشركة الرائدة متعددة الاستخدامات في غرب القاهرة.

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من المخطط أن تحقق مبيعات المشروع أكثر من 353 مليار جنيه، وبموجب الاتفاقية، تتم الشراكة في إجمالي إيرادات المشروع المزمع إقامته على الأرض بنسبة 21% لشركة رُلى، بينما تمثل الحصة المتبقية والبالغة 79% لشركة سوديك.

وقال أيمن عامر، مدير عام سوديك، إن التوقيع يمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة، حيث تُعد قطعة الأرض البالغة مساحتها 1000 فدان إضافة مميزة إلى محفظة أراضي الشركة في غرب القاهرة، ومع هذه القطعة الجديدة، تضاعفت محفظة الأراضي غير المطورة للشركة من 4 ملايين متر مربع إلى أكثر من 8 ملايين متر مربع.