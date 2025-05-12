سوديك توقّع عقد شراكة لتطوير 1000 فدان في غرب القاهرة
تتمتع قطعة الأرض بموقع استراتيجي في الكيلو 54 بمدينة سفنكس الجديدة، وتبعد نحو 15 دقيقة فقط عن سوديك وست، أحد أبرز مشروعات الشركة الرائدة متعددة الاستخدامات في غرب القاهرة.موضوعات متعلقة ((أوراسكوم للتنمية)) تضيف 200 غرفة فندقية بـ((الجونة)) خلال 2025 “حسن علام لرأسمال المخاطر” تخطط لرفع رأسمالها إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا يدفع مؤشرات البورصة إلى المنطقة الخضراء
من المخطط أن تحقق مبيعات المشروع أكثر من 353 مليار جنيه، وبموجب الاتفاقية، تتم الشراكة في إجمالي إيرادات المشروع المزمع إقامته على الأرض بنسبة 21% لشركة رُلى، بينما تمثل الحصة المتبقية والبالغة 79% لشركة سوديك.
وقال أيمن عامر، مدير عام سوديك، إن التوقيع يمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة، حيث تُعد قطعة الأرض البالغة مساحتها 1000 فدان إضافة مميزة إلى محفظة أراضي الشركة في غرب القاهرة، ومع هذه القطعة الجديدة، تضاعفت محفظة الأراضي غير المطورة للشركة من 4 ملايين متر مربع إلى أكثر من 8 ملايين متر مربع.
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