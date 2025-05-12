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استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج - جريدة الوطن السعودية

استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج - جريدة الوطن السعودية

2025-05-12 11:00:46
(MENAFN- Al Watan) تشير التوقعات إلى تراجع التضخم الكلي العالمي إلى 4.3% في عام 2025، قبل أن ينخفض إلى 3.6% بحلول عام 2026، في ظل تباطؤ وتيرة الضغوط السعرية بصفة عامة.
وتشير التقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة، ليسجل 2.2% بحلول عام 2026، في حين يتوقع أن ينخفض التضخم في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 4.6% خلال الفترة ذاتها. وترتبط التوقعات المرتفعة للتضخم العالمي في عام 2025 إلى حد كبير بالتأثير التضخمي الناجم عن تطبيق حزمة الرسوم الجمركية الجديدة، إذ تم رفع توقعات التضخم للاقتصادات المتقدمة لعام 2025 بمقدار 40 نقطة أساس. أما في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فيتوقع أن يظل معدل التضخم تحت السيطرة، دون أن يتجاوز 2% خلال عامي 2025 و2026، مع تسجيل معدل نمو سنوي يبلغ 1.9% في عامي 2025 و2026، مما يمثل ارتفاعاً هامشياً من نسبة 1.6% المسجلة في العام 2024.
وعلى النقيض من مسار التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، جاء اعتدال معدلات التضخم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط كنتيجة أساسية لانخفاض أسعار المواد الغذائية. إلا أن بعض دول المنطقة لا تزال تواجه استمرار الضغوط التضخمية على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار صرف العملات المحلية، مما يبقي معدلات التضخم عند مستويات تفوق المتوسطات التاريخية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 14.6% في عام 2024 إلى 12.7% في عام 2025، قبل أن يواصل تراجعه ليصل إلى 10.7% في عام 2026.

MENAFN12052025000089011017ID1109540122

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