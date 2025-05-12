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3 أيام لمعالجة عوائق التصدير - جريدة الوطن السعودية

3 أيام لمعالجة عوائق التصدير - جريدة الوطن السعودية

2025-05-12 11:00:46
(MENAFN- Al Watan) فيما تنوعت طرق الدفع في التجارة الدولية، وهي: الدفع المقدم، والاعتماد المستندي، والتحصيل المستندي، الحساب المفتوح، جاء ((الاعتماد المستندي)) كأكثر الخيارات في التجارة الدولية، حددت هيئة تنمية الصادرات السعودية 3 أيام عمل لمعالجة التحديات والعوائق التي تواجه الشركات أثناء رحلة التصدير، من خلال التعاون مع الجهات المعنية، كما تتجه الهيئة إلى إطلاق منصة ((ذكية)) متطورة قريبًا، مرتبطة بمركز التجارة الدولي، ومنصات تجارية وتصدير أخرى، لمساعدة المصدرين السعوديين، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، من بينها: تحليلات للبيانات، وأسعار المنتجات، ومتوسط الأسعار، وآخر الأسعار خلال الأعوام الأخيرة.

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