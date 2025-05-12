3 أيام لمعالجة عوائق التصدير - جريدة الوطن السعودية

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3 أيام لمعالجة عوائق التصدير - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) فيما تنوعت طرق الدفع في التجارة الدولية، وهي: الدفع المقدم، والاعتماد المستندي، والتحصيل المستندي، الحساب المفتوح، جاء ((الاعتماد المستندي)) كأكثر الخيارات في التجارة الدولية، حددت هيئة تنمية الصادرات السعودية 3 أيام عمل لمعالجة التحديات والعوائق التي تواجه الشركات أثناء رحلة التصدير، من خلال التعاون مع الجهات المعنية، كما تتجه الهيئة إلى إطلاق منصة ((ذكية)) متطورة قريبًا، مرتبطة بمركز التجارة الدولي، ومنصات تجارية وتصدير أخرى، لمساعدة المصدرين السعوديين، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، من بينها: تحليلات للبيانات، وأسعار المنتجات، ومتوسط الأسعار، وآخر الأسعار خلال الأعوام الأخيرة.
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