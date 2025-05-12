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524 جهة من 20 دولة في انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 - جريدة الوطن السعودية

524 جهة من 20 دولة في انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 - جريدة الوطن السعودية

2025-05-12 11:00:46
(MENAFN- Al Watan) دشن وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، المهندس عبدالعزيز بن ماجد الأحمدي، فعاليات“أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025”، الذي يقام بمشاركة أكثر من 524 شركة محلية ودولية من 20 دولة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، والخبراء والمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وأكد "الأحمدي" خلال حفل الافتتاح على أهمية هذا الحدث ودوره كممكن رئيسي لتعزيز النمو في القطاع الصناعي، وخلق شراكات نوعية ما بين القطاعات المختلفة، التي يحتضنها المعرض.
وأضاف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمنظومة الحكومية تعمل بشكل متكامل، على بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 15 ممكنًا صناعيًا في المملكة، تم تأطيرها ضمن 4 محاور رئيسية، تدور حول تكامل ومرونة سلاسل الامداد، وتعزيز البيئة التشريعة الصناعية، وزيادة الصادرات والتبادل التجاري للسلع والنفاذ للأسواق، وأخيرا البحث والتطوير والابتكار، وتتضمن هذه الممكنات، أكثر من 136 مبادرة، تعمل عليها الجهات الحكومية.
من جهته رحب رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة، الأمير سعود بن تركي بن فيصل، بالحضور، مؤكداً أن“أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025” يمثل استمراراً لجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي، مشيرًا إلى أن أسبوع الصناعة هذا العام، يواكب التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم حلول ابتكارية تخدم مستقبل الصناعة الوطنية، مشيداً بالدعم الكبير لهذه التظاهرة الصناعية من الرعاة والمشاركين وصناع القرار.
كما أعلن خلال الافتتاح عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة معارض الرياض، وشركة "ميسي دوسلدورف" الألمانية، وذلك لاستضافة وتنظيم 3 من أبرز المعارض الصناعية العالمية، والتي شملت:
- معرض "K" الأول عالميًا للصناعات البلاستيكية والمطاط.
- معرض "INTERPACK" الأهم عالميًا في مجال التعبئة والتغليف.
- معرض "Drupa" الأضخم عالميًا لتقنيات الطباعة.
مؤكدًا على أن هذا التعاون يأتي كخطوة استراتيجية بارزة نحو ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية، كمركز إقليمي للابتكار الصناعي ووجهة جاذبة لتنظيم واستضافة المعارض الدولية المتخصصة.
فيما يشمل“أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025”، 4 فعاليات صناعية متخصصة:
- المعرض السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات.
- معرض الطباعة والتغليف.
- معرض التصنيع الذكي.
- المعرض السعودي للوجستيات الذكية.
ويصاحبها منتدى صناعي يضم سلسلة من الجلسات الحوارية، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً محلياً ودولياً، من كبار التنفيذيين والخبراء في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي، ويتوقع أن تستقطب فعالياته أكثر من 25 ألف زائر خلال فترة إقامته.

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