524 جهة من 20 دولة في انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 - جريدة الوطن السعودية

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524 جهة من 20 دولة في انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) دشن وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، المهندس عبدالعزيز بن ماجد الأحمدي، فعاليات“أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025”، الذي يقام بمشاركة أكثر من 524 شركة محلية ودولية من 20 دولة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، والخبراء والمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وأكد "الأحمدي" خلال حفل الافتتاح على أهمية هذا الحدث ودوره كممكن رئيسي لتعزيز النمو في القطاع الصناعي، وخلق شراكات نوعية ما بين القطاعات المختلفة، التي يحتضنها المعرض.
وأضاف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمنظومة الحكومية تعمل بشكل متكامل، على بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 15 ممكنًا صناعيًا في المملكة، تم تأطيرها ضمن 4 محاور رئيسية، تدور حول تكامل ومرونة سلاسل الامداد، وتعزيز البيئة التشريعة الصناعية، وزيادة الصادرات والتبادل التجاري للسلع والنفاذ للأسواق، وأخيرا البحث والتطوير والابتكار، وتتضمن هذه الممكنات، أكثر من 136 مبادرة، تعمل عليها الجهات الحكومية.
من جهته رحب رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة، الأمير سعود بن تركي بن فيصل، بالحضور، مؤكداً أن“أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025” يمثل استمراراً لجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي، مشيرًا إلى أن أسبوع الصناعة هذا العام، يواكب التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم حلول ابتكارية تخدم مستقبل الصناعة الوطنية، مشيداً بالدعم الكبير لهذه التظاهرة الصناعية من الرعاة والمشاركين وصناع القرار.
كما أعلن خلال الافتتاح عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة معارض الرياض، وشركة "ميسي دوسلدورف" الألمانية، وذلك لاستضافة وتنظيم 3 من أبرز المعارض الصناعية العالمية، والتي شملت:
- معرض "K" الأول عالميًا للصناعات البلاستيكية والمطاط.
- معرض "INTERPACK" الأهم عالميًا في مجال التعبئة والتغليف.
- معرض "Drupa" الأضخم عالميًا لتقنيات الطباعة.
مؤكدًا على أن هذا التعاون يأتي كخطوة استراتيجية بارزة نحو ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية، كمركز إقليمي للابتكار الصناعي ووجهة جاذبة لتنظيم واستضافة المعارض الدولية المتخصصة.
فيما يشمل“أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025”، 4 فعاليات صناعية متخصصة:
- المعرض السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات.
- معرض الطباعة والتغليف.
- معرض التصنيع الذكي.
- المعرض السعودي للوجستيات الذكية.
ويصاحبها منتدى صناعي يضم سلسلة من الجلسات الحوارية، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً محلياً ودولياً، من كبار التنفيذيين والخبراء في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي، ويتوقع أن تستقطب فعالياته أكثر من 25 ألف زائر خلال فترة إقامته.
وأكد "الأحمدي" خلال حفل الافتتاح على أهمية هذا الحدث ودوره كممكن رئيسي لتعزيز النمو في القطاع الصناعي، وخلق شراكات نوعية ما بين القطاعات المختلفة، التي يحتضنها المعرض.
وأضاف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمنظومة الحكومية تعمل بشكل متكامل، على بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 15 ممكنًا صناعيًا في المملكة، تم تأطيرها ضمن 4 محاور رئيسية، تدور حول تكامل ومرونة سلاسل الامداد، وتعزيز البيئة التشريعة الصناعية، وزيادة الصادرات والتبادل التجاري للسلع والنفاذ للأسواق، وأخيرا البحث والتطوير والابتكار، وتتضمن هذه الممكنات، أكثر من 136 مبادرة، تعمل عليها الجهات الحكومية.
من جهته رحب رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة، الأمير سعود بن تركي بن فيصل، بالحضور، مؤكداً أن“أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025” يمثل استمراراً لجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي، مشيرًا إلى أن أسبوع الصناعة هذا العام، يواكب التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم حلول ابتكارية تخدم مستقبل الصناعة الوطنية، مشيداً بالدعم الكبير لهذه التظاهرة الصناعية من الرعاة والمشاركين وصناع القرار.
كما أعلن خلال الافتتاح عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة معارض الرياض، وشركة "ميسي دوسلدورف" الألمانية، وذلك لاستضافة وتنظيم 3 من أبرز المعارض الصناعية العالمية، والتي شملت:
- معرض "K" الأول عالميًا للصناعات البلاستيكية والمطاط.
- معرض "INTERPACK" الأهم عالميًا في مجال التعبئة والتغليف.
- معرض "Drupa" الأضخم عالميًا لتقنيات الطباعة.
مؤكدًا على أن هذا التعاون يأتي كخطوة استراتيجية بارزة نحو ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية، كمركز إقليمي للابتكار الصناعي ووجهة جاذبة لتنظيم واستضافة المعارض الدولية المتخصصة.
فيما يشمل“أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025”، 4 فعاليات صناعية متخصصة:
- المعرض السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات.
- معرض الطباعة والتغليف.
- معرض التصنيع الذكي.
- المعرض السعودي للوجستيات الذكية.
ويصاحبها منتدى صناعي يضم سلسلة من الجلسات الحوارية، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً محلياً ودولياً، من كبار التنفيذيين والخبراء في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي، ويتوقع أن تستقطب فعالياته أكثر من 25 ألف زائر خلال فترة إقامته.
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