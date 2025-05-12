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طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز - جريدة الوطن السعودية

طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز - جريدة الوطن السعودية

2025-05-12 11:00:46
(MENAFN- Al Watan) شهد العام الماضي تسجيل أكثر من 1.400 طلب إفلاس عبر منصة ((ناجز)) العدلية حسب بيانات حديثة نشرتها وزارة العدل عبر حسابتها الإلكترونية، ما يعادل متوسطًا يوميًا يقارب 3.8 طلبات، أي ما يعادل طلبًا جديدًا كل 6 ساعات تقريبًا. تعكس هذه الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام القنوات الرقمية لتسوية أوضاع التعثر المالي، وسط بيئة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير أدوات قانونية لحماية الحقوق.
أنواع طلبات الإفلاس
وتوزعت الطلبات المقدمة عبر المنصة بين عدة أنواع رئيسية، جاء في مقدمتها طلبات التصفية، التي بلغ عددها أكثر من 750 طلبًا، ما يمثل نحو 53.6% من إجمالي الطلبات. ويقصد بالتصفية إنهاء أعمال المدين وبيع أصوله لسداد الديون، وهي الخطوة التي يلجأ إليها المدين أو الدائن حين يكون استمرار النشاط مستحيلًا أو غير مجدٍ ماليًا.
أما طلبات التصفية الإدارية فقد سجلت أكثر من 260 طلبًا، بما يعادل 18.6%. وهي آلية مخففة تُطبّق في حالات معينة حين تكون أصول المدين بسيطة أو محدودة، ويجري تنفيذها بإشراف لجنة الإفلاس دون المرور بإجراءات قضائية مطولة، ما يوفر سرعة أكبر في الإجراءات وتكلفة أقل.
من جهة أخرى، بلغ عدد طلبات تصفية صغار المدينين أكثر من 185 طلبًا، بنسبة 13.2%. وتُخصص هذه الآلية للأشخاص الطبيعيين أو المنشآت الصغيرة الذين لا تتجاوز التزاماتهم المالية سقفًا معينًا، حيث تتيح لهم تسوية الديون بشكل مبسط، مع مراعاة ظروفهم المالية واحتياجاتهم للاستمرار إن أمكن.
وسجلت طلبات إعادة التنظيم المالي أكثر من 160 حالة، بنسبة 11.4% من إجمالي الطلبات. وتعد هذه الآلية الأكثر تعقيدًا ولكنها الأكثر فاعلية في حال رغبة المدين بالاستمرار في نشاطه التجاري مع إعادة هيكلة الديون باتفاق مع الدائنين، ما يمنحه فرصة للتعافي المالي واستعادة التوازن دون تصفية النشاط.
إجراءات الإفلاس
وأشار المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج إلى أن إجراءات الإفلاس في المملكة سبعة وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، وتهدف إلى تمكين المدين المتعثر أو المتوقع أن يعاني من اضطراب مالي من إعادة تنظيم أوضاعه المالية، مع مراعاة حقوق الدائنين وتعظيم قيمة أصول التفليسة. هذه الإجراءات تشمل:
1. إجراء التسوية الوقائية: يهدف إلى تسهيل توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
2. إجراء إعادة التنظيم المالي: يساعد المدين في التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة تنظيم نشاطه المالي تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
3. إجراء التصفية: يتضمن حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع الحصيلة على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
4. إجراء التصفية الإدارية: يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا تكفي لتغطية مصروفات إجراءات التصفية، ويتم تحت إدارة لجنة الإفلاس.
5. إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: يساعد المدين الصغير في التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة بإجراءات ميسرة وتكلفة منخفضة.
6. إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: يسهل توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة تنظيم نشاطه المالي خلال فترة معقولة بإجراءات ميسرة.
7. إجراء التصفية لصغار المدينين: يتضمن بيع أصول التفليسة لصغار المدينين وتوزيع الحصيلة على الدائنين بطريقة مبسطة.
طلبات الإفلاس خلال 2024:
مجموع طلبات الإفلاس= +1400 طلب عبر ناجز
+750 طلبا للتصفية
+ 260 طلبا للتصفية الإدارية
+185 طلب تصفية لصغار المدينين
+160 طلب إعادة التنظيم المالي

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