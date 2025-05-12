حرب غزة.. هل يفك ترامب شفرة الاحتباس السياسي؟

MENAFN - Al-Bayan) لا يكاد يدنو بصيص أمل في اتفاق يفضي إلى وقف الحرب، وإنهاء معاناة الفلسطينيين، حتى يبتعد أو يكون سراباً. ورغم ذلك، يلقي الوسطاء بثقلهم عبر تكثيف الجهود السياسية، والخروج بحل وسط.

وما كادت غزة تتنفس الصعداء بعد إشارات التقطتها من واشنطن، وتلميحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق وشيك، حتى راحت تهديدات إسرائيل بتمديد وتوسيع رقعة الحرب تأخذ منحى يشوبه القلق والترقب، مع خضوع غزة لضغط عسكري حوّل القطاع إلى كومة من ركام، وآخر إنساني قوامه الجوع الذي يتدحرج نحو مجاعة قاتلة.

وفي غمرة حرب يسمع هديرها في الأروقة السياسية، ظلت صورة الأوضاع كارثية ومؤلمة، وإن حفّها شيء من التفاؤل، يراه أهل غزة وهمياً، ويهدف إلى إعادة الحرب إلى المربع الدموي الأول.

ولم يكن ينقص المشهد سوى إعلان ترامب بأنه يحمل أخباراً سارّة إلى المنطقة، وإن سبق تصريحاته تقديرات متباينة، فثمة من يرى بأن جولته المرتقبة ستقتصر على بحث صفقات اقتصادية، في حين لا يستبعد آخرون أن يحمل ترامب إعلاناً بشأن وقف الحرب على غزة، أو اتفاقية إطار حول القضية الفلسطينية، أو أقله تحريك الملف الفلسطيني.

كما يقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، الذي يرجح أن يظل الغموض سيّد الموقف، إذ يصعب توقع ((مفاجآت)) ترامب، فما يقوله ليس بالضرورة ما يفعله، أو حتى يستطيع فعله، على حد تعبيره.

أوراق قوة

يوضح المصري: ((كل المقاربات تستند إلى معطيات يمكن أن تدعمها أو تفندها، لكن يبقى الأهم بلورة مواقف عربية قوية ومؤثرة في صنع السياسات والتوجهات)).

وفيما يعيش سكان غزة تناقضات هائلة وآمالاً معلّقة، حول إمكانية أن تنطوي تصريحات ترامب على فك شفرة الاحتباس السياسي، استبقت وسائل إعلام إسرائيلية التقديرات بالإشارة إلى أن ترامب سيعلن فقط عن آلية لتوزيع المساعدات الإنسانية على أهالي غزة، بما يشمل إنشاء عدة مراكز في القطاع، سارع فلسطينيون لوصفها بـ((مخيمات عزل قسري)) تجري محاولات تمريرها من بوابة المساعدات.

وثمة الكثير مما تحمله المرحلة المقبلة، إذ تبدو التهدئة محكومة بمخرجات المواقف القادمة من واشنطن، ما يعني أنها ستكون محفوفة باحتمالات صعبة، بدأت ملامحها تظهر للعلن في تشديد الحصار على غزة، واستمرار منع إدخال المساعدات الإغاثية للجوعى.

وخلف المشهد المتوتر الذي يرتسم في أجواء غزة مع دخول الحرب شهرها التاسع عشر، يصعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من تهديداته بتمديد الحرب، سعياً لتحقيق ((النصر المطلق)) وقوامه القضاء على حركة حماس ونزع سلاحها، إذ لم يعد يُرضي إسرائيل بعد استئناف الحرب، ما كان يرضيها في الجولة الأولى منها، كما يرى مراقبون. وبين ما يريده نتانياهو، وما يحمله ترامب، تبقى غزة في الانتظار.