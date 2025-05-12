"العمال الكردستاني" يقرر حل نفسه وإلقاء السلاح

MENAFN - Al-Bayan) ">قرر حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإنهاء التمرد المسلح الذي خاضه في مواجهة الدولة التركية على مدى أكثر من 40 عاماً، ولم يتضح كيف سيؤثر هذا القرار على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي سبق لها أن قالت إن دعوة زعيم الحزب عبدالله أوجلان إلى حل الحزب، لا تنطبق عليها.

لكن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، اعتبر أن قرار حزب العمال هو موضع ((تقدير)). وأكد في منشور على منصة ((إكس))، أن الخطوة ((ستمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة)).

ولا يضمن قرار حل الحزب إرساء السلام رغم ترحيب أنقرة به، لكنه يمهد الطريق للاتفاق على إطار قانوني دقيق لنزع سلاح الحزب ووقف كفاحه المسلح الذي بدأ عام 1984.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القرار خطوة مهمة، وإن أنقرة ستتابع العملية عن كثب لتجنب أي مشكلات. وأضاف أن أبواب عهد جديد ستفتح بمجرد أن يلقي الحزب سلاحه، معتبراً أن هذه الخطوة تشمل المسلحين الأكراد في العراق وسوريا وأوروبا أيضاً.

دعوة أوجلان

ونشرت وكالة فرات للأنباء، المقربة من حزب العمال الكردستاني، ما وصفته بالبيان الختامي لمؤتمر عقده الحزب الأسبوع الماضي في شمال العراق، حيث مقره.

وجاء فيه ((أعلن حزب العمال الكردستاني عن نتائج مؤتمره الثاني عشر، وقرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب)).

وأكد مسؤول في الحزب القرار، وقال إن كل العمليات العسكرية ستتوقف ((فوراً)). وأضاف إن تسليم السلاح مشروط باستجابة أنقرة وموقفها من حقوق الأكراد ومصير مقاتلي الجماعة وقياداتها.

وعقد حزب العمال الكردستاني المؤتمر استجابة لدعوة وجهها زعيمه المسجون عبدالله أوجلان في فبراير لحل الحزب. وأوجلان مسجون في جزيرة جنوبي إسطنبول منذ عام 1999.

أنجز المهمة

وورد في البيان الختامي لمؤتمر حزب العمال الكردستاني، أن الحزب ((أنجز مهمته التاريخية. هزم نضال حزب العمال الكردستاني سياسة الإنكار وإبادة شعبنا وأوصل القضية الكردية إلى نقطة الحل عن طريق السياسة الديمقراطية)).

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن قرار الحزب ((ذو أهمية تاريخية)) وقد يحقق ((السلام والاستقرار الدائمين)) لجميع شعوب المنطقة. وأضاف في مؤتمر صحافي إلى جانب وزيري الخارجية السوري والأردني في أنقرة أمس، ((هناك خطوات عملية ستُتخذ وسنتابعها عن كثب)).