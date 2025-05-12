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اللجنة الأولمبية البحرينية تشارك بعمومية المجلس الأولمبي الآسيوي

اللجنة الأولمبية البحرينية تشارك بعمومية المجلس الأولمبي الآسيوي

2025-05-12 08:05:01
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

شاركت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الـ‭ ‬45‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬يومي‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬مايو‭ ‬الجاري‭.‬

ومثل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ومديرة‭ ‬دائرة‭ ‬العلاقات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬ويوسف‭ ‬دعيج‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬للشباب‭ ‬ومحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬مدير‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭.‬

وتضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬دعيج‭ ‬تحدث‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬استعدادات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬للشباب‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

واشتمل‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬رقم‭ ‬44‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬بتاريخ‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬وأعقب‭ ‬ذلك‭ ‬استعراض‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬الخمس‭ ‬وهي‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬وسط‭ ‬آسيا،‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تقارير‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬وهي‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2023‭ ‬وآسياد‭ ‬هاربين‭ ‬الشتوي‭ ‬2024‭ ‬وتقديم‭ ‬عرض‭ ‬عن‭ ‬استعدادات‭ ‬اليابان‭ ‬لاستضافة‭ ‬آسياد‭ ‬ناغويا‭ ‬2026‭ ‬واستعدادات‭ ‬السعودية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬والصالات‭ ‬في‭ ‬2026‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬وعرض‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬التضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬وسلسلة‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬وهي‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية،‭ ‬لجنة‭ ‬الرياضيين،‭ ‬لجنة‭ ‬الثقافة،‭ ‬لجنة‭ ‬التعليم،‭ ‬لجنة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬لجنة‭ ‬الأخلاقيات،‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية،‭ ‬لجنة‭ ‬التدقيق‭ ‬والمخاطر،‭ ‬لجنة‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬لجنة‭ ‬المعلومات‭ ‬والإحصاء،‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية،‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية،‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية،‭ ‬لجنة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬لجنة‭ ‬السلام‭ ‬والرياضة،‭ ‬لجنة‭ ‬الرياضة‭ ‬والبيئة،‭ ‬لجنة‭ ‬الرياضة‭ ‬للجميع‭.‬

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