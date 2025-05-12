اللجنة الأولمبية البحرينية تشارك بعمومية المجلس الأولمبي الآسيوي

اللجنة الأولمبية البحرينية تشارك بعمومية المجلس الأولمبي الآسيوي
شاركت اللجنة الأولمبية البحرينية في اجتماع الجمعية العمومية الـ 45 للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي عقد بدولة الكويت الشقيقة يومي 11 و12 مايو الجاري.
ومثل اللجنة الأولمبية كل من فجر جاسم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومديرة دائرة العلاقات العربية والدولية ويوسف دعيج رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب ومحمد البلوشي مدير التنسيق والمتابعة.
وتضمن الاجتماع تقديم عرض متكامل من يوسف دعيج تحدث خلاله عن استعدادات مملكة البحرين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب والتي ستقام من 22 حتى 31 أكتوبر المقبل.
واشتمل جدول أعمال الاجتماع الموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم 44 الذي عقد في الهند بتاريخ 8 سبتمبر 2024، وأعقب ذلك استعراض تقارير عن المناطق الخمس وهي غرب آسيا، وسط آسيا، شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، جنوب آسيا.
كما تم استعراض تقارير دورات الألعاب الآسيوية وهي آسياد هانغتشو 2023 وآسياد هاربين الشتوي 2024 وتقديم عرض عن استعدادات اليابان لاستضافة آسياد ناغويا 2026 واستعدادات السعودية لدورة الألعاب الآسيوية للألعاب القتالية والصالات في 2026.
كما تم تقديم عرض من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وعرض من لجنة التضامن الأولمبي وسلسلة تقارير عن اللجان العاملة في المجلس الأولمبي الآسيوي وهي اللجنة الاستشارية، لجنة الرياضيين، لجنة الثقافة، لجنة التعليم، لجنة الرياضات الإلكترونية، لجنة الأخلاقيات، اللجنة المالية، لجنة التدقيق والمخاطر، لجنة المساواة بين الجنسين، لجنة العلاقات الدولية، لجنة المعلومات والإحصاء، اللجنة القانونية، اللجنة الإعلامية، اللجنة الطبية، لجنة الألعاب الآسيوية، لجنة السلام والرياضة، لجنة الرياضة والبيئة، لجنة الرياضة للجميع.
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