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وصول الوفود المشاركة في البطولة الدولية البارالمبية للريشة الطائرة

وصول الوفود المشاركة في البطولة الدولية البارالمبية للريشة الطائرة

2025-05-12 08:05:00
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

بدأت‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬البارالمبية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬2025‭ ‬بالتوافد‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬مايو‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬تأهبًا‭ ‬لانطلاق‭ ‬المنافسات‭ ‬الرسمية‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬مايو‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الرياضية‭ (‬الصالة‭ ‬ D ‭). ‬وتُقام‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بتنظيم‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬والإسكواش‭.‬

تشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬دولة،‭ ‬وبأكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬لاعبًا‭ ‬ولاعبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يضفي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬ويعكس‭ ‬النمو‭ ‬المتزايد‭ ‬للاهتمام‭ ‬بالرياضات‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬أعربت‭ ‬الوفود‭ ‬الواصلة‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬العميق‭ ‬لمستوى‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬لمستها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬سواء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭ ‬أو‭ ‬بالجوانب‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬الدقيقة‭.‬

وأثنت‭ ‬الوفود‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لتوفير‭ ‬مناخ‭ ‬تنافسي‭ ‬مثالي‭ ‬ومتكامل‭ ‬لكل‭ ‬المشاركين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬جاهزية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬بكفاءة‭ ‬واقتدار‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬رحبت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بكل‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬بحفاوة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬سعي‭ ‬المملكة‭ ‬الحثيث‭ ‬لتقديم‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانتها‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬البارالمبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دولي‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬المهمة‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬لإبراز‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬ودعم‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬النشط‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالرياضات‭ ‬البارالمبية‭.‬

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