وصول الوفود المشاركة في البطولة الدولية البارالمبية للريشة الطائرة

وصول الوفود المشاركة في البطولة الدولية البارالمبية للريشة الطائرة
بدأت الوفود المشاركة في البطولة الدولية البارالمبية للريشة الطائرة – البحرين 2025 بالتوافد إلى مملكة البحرين خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 مايو 2025، وذلك تأهبًا لانطلاق المنافسات الرسمية المقررة من 13 إلى 18 مايو على أرضية صالة عيسى بن راشد الرياضية (الصالة D ). وتُقام هذه البطولة بتنظيم مشترك بين اللجنة البارالمبية البحرينية والاتحاد البحريني للريشة الطائرة والإسكواش.
تشهد البطولة مشاركة واسعة تصل إلى 16 دولة، وبأكثر من 90 لاعبًا ولاعبة من ذوي العزيمة، الأمر الذي يضفي على هذا الحدث الرياضي أهمية خاصة ويعكس النمو المتزايد للاهتمام بالرياضات البارالمبية في مملكة البحرين.
وقد أعربت الوفود الواصلة عن تقديرها العميق لمستوى الاستعدادات المتميزة التي لمستها على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية المتطورة أو بالجوانب اللوجستية والتنظيمية الدقيقة.
وأثنت الوفود على الجهود الكبيرة والمبذولة من قبل اللجنة المنظمة لتوفير مناخ تنافسي مثالي ومتكامل لكل المشاركين، وهو ما يعكس جاهزية مملكة البحرين وحرصها الدائم على استضافة الفعاليات الرياضية بكفاءة واقتدار.
من جانبها، رحبت اللجنة المنظمة بكل الوفود المشاركة بحفاوة، مؤكدة سعي المملكة الحثيث لتقديم نسخة استثنائية من هذه البطولة، بما يرسخ مكانتها وجهة رائدة في تنظيم البطولات البارالمبية على مستوى دولي. كما أكدت اللجنة أن هذه الفعالية الرياضية المهمة تمثل فرصة قيمة لإبراز قدرات وإمكانيات الرياضيين من ذوي العزيمة، ودعم قطاع السياحة الرياضية النشط في البحرين، بالإضافة إلى تعزيز أطر التعاون البناء مع مختلف الاتحادات الدولية المعنية بالرياضات البارالمبية.
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