البحرين تستعد لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في كونغرس "FIBA" وحفل المشاهير 2025
تبدأ مملكة البحرين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء باستقبال الوفود الدولية المشاركة في اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي لكرة السلة ( FIBA ) النصف سنوي وحفل تكريم المشاهير لعام 2025، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري، بمشاركة قياسية لأكثر من 500 شخصية تمثل 180 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأكمل الاتحاد البحريني لكرة السلة كافة الترتيبات اللوجستية والتنظيمية لاستقبال هذا العدد الضخم من المشاركين، حيث تم تشكيل فريق عمل خاص لاستقبال الوفود في مطار البحرين الدولي، وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان راحتهم طوال فترة إقامتهم في البحرين.
وبهذه المناسبة، أكد محمد عبدالصمد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة، أن الاستعدادات لاستقبال ضيوف المملكة تسير بشكل احترافي ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن «الترتيبات قد اكتملت لاستقبال أكثر من 500 شخصية مشاركة، وتم تخصيص فرق عمل متخصصة لضمان راحة الضيوف طوال فترة إقامتهم».
وأضاف: «أكثر من 50 متطوعًا تم تأهيلهم وتوزيعهم على مختلف المهام، وهم على أتم الاستعداد للمشاركة في استقبال الوفود الدولية، مما يعكس حجم الاستعدادات الدقيقة لضمان نجاح الحدث بالصورة المشرفة التي تليق باسم المملكة».
وقال عبدالصمد: «بدأنا فعليًا في استقبال المشاركين منذ يوم 9 مايو عبر مطار البحرين الدولي، وتم تخصيص صالة كبار الشخصيات لاستقبال الضيوف الرسميين، بينما تستمر عملية الوصول حتى 16 من الشهر الجاري. كما تم تجهيز سيارات خاصة لنقل الوفود وتنسيق مسار دخول سريع عبر شؤون الجنسية والجوازات لتسهيل الإجراءات، إضافة إلى مواقف مخصصة لمركبات الضيوف لضمان انسيابية الحركة».
وتابع: «لقد عملنا بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك شؤون الجمارك وشركة مطار البحرين الدولي، لضمان مرونة حركة الضيوف وتوفير الدعم اللوجستي داخل صالات الوصول. هذه الجهود تأتي في إطار التزام اللجنة المنظمة بتقديم تجربة استقبال راقية، تعكس الصورة الحضارية والتنظيمية لمملكة البحرين، وتليق بمكانة الحدث والمشاركين فيه من مختلف أنحاء العالم».
وتترقب البحرين هذا الأسبوع تدفق الوفود المشاركة في مشهد يعكس الحضور الدولي اللافت، ويضع المملكة مجددًا في واجهة المشهد الرياضي العالمي.
ويأتي انعقاد كونغرس الاتحاد الدولي لكرة السلة في إطار الثقة الممنوحة للبحرين في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، مما يرسّخ مكانتها كمركز ريادي للأنشطة الرياضية على مستوى المنطقة والعالم، لا سيما أن هذا الحدث العالمي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
ويُعقد الكونغرس هذا العام بمزيج من الاجتماعات والورش التفاعلية والفعاليات الثقافية التي تهدف إلى تعريف الضيوف بالتراث البحريني الغني، فيما يشهد حفل المشاهير تكريم أسماء لامعة في تاريخ اللعبة على المستوى الدولي.
وتقام الفعاليات الرئيسية في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، حيث تعقد الاجتماعات الرسمية للكونغرس، بينما يستضيف فندق سوفيتيل الزلاق الورش المتخصصة في اللعبة، ويحتضن فندق الخليج فعالية «الليلة البحرينية».
وتم تخصيص مسرح البحرين الوطني لاستضافة حفل تكريم المشاهير الذي سيجمع أبرز الشخصيات الرياضية في عالم كرة السلة.
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