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البحرين تستعد لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في كونغرس "FIBA" وحفل المشاهير 2025

البحرين تستعد لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في كونغرس "FIBA" وحفل المشاهير 2025

2025-05-12 08:05:00
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

تبدأ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬باستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬الدولية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬كونغرس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬ FIBA ‭) ‬النصف‭ ‬سنوي‭ ‬وحفل‭ ‬تكريم‭ ‬المشاهير‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬مايو‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬قياسية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شخصية‭ ‬تمثل‭ ‬180‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وأكمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬كافة‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬لاستقبال‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الضخم‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬خاص‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وتوفير‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬لضمان‭ ‬راحتهم‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬إقامتهم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالصمد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاستقبال‭ ‬ضيوف‭ ‬المملكة‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬ووفقا‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الترتيبات‭ ‬قد‭ ‬اكتملت‭ ‬لاستقبال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شخصية‭ ‬مشاركة،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬فرق‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬لضمان‭ ‬راحة‭ ‬الضيوف‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬إقامتهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬متطوعًا‭ ‬تم‭ ‬تأهيلهم‭ ‬وتوزيعهم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المهام،‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭ ‬الدولية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬حجم‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الدقيقة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الحدث‭ ‬بالصورة‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عبدالصمد‭: ‬‮«‬بدأنا‭ ‬فعليًا‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬المشاركين‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬مايو‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬صالة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬لاستقبال‭ ‬الضيوف‭ ‬الرسميين،‭ ‬بينما‭ ‬تستمر‭ ‬عملية‭ ‬الوصول‭ ‬حتى‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬سيارات‭ ‬خاصة‭ ‬لنقل‭ ‬الوفود‭ ‬وتنسيق‭ ‬مسار‭ ‬دخول‭ ‬سريع‭ ‬عبر‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬لتسهيل‭ ‬الإجراءات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬مخصصة‭ ‬لمركبات‭ ‬الضيوف‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عملنا‭ ‬بتنسيق‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬وشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬لضمان‭ ‬مرونة‭ ‬حركة‭ ‬الضيوف‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬داخل‭ ‬صالات‭ ‬الوصول‭. ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استقبال‭ ‬راقية،‭ ‬تعكس‭ ‬الصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتليق‭ ‬بمكانة‭ ‬الحدث‭ ‬والمشاركين‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتترقب‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬تدفق‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يعكس‭ ‬الحضور‭ ‬الدولي‭ ‬اللافت،‭ ‬ويضع‭ ‬المملكة‭ ‬مجددًا‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬المشهد‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭.‬

ويأتي‭ ‬انعقاد‭ ‬كونغرس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الثقة‭ ‬الممنوحة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى،‭ ‬مما‭ ‬يرسّخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬ريادي‭ ‬للأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬يقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬‭ ‬

ويُعقد‭ ‬الكونغرس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والورش‭ ‬التفاعلية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬الضيوف‭ ‬بالتراث‭ ‬البحريني‭ ‬الغني،‭ ‬فيما‭ ‬يشهد‭ ‬حفل‭ ‬المشاهير‭ ‬تكريم‭ ‬أسماء‭ ‬لامعة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وتقام‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير،‭ ‬حيث‭ ‬تعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الرسمية‭ ‬للكونغرس،‭ ‬بينما‭ ‬يستضيف‭ ‬فندق‭ ‬سوفيتيل‭ ‬الزلاق‭ ‬الورش‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬ويحتضن‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬الليلة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬مسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لاستضافة‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬المشاهير‭ ‬الذي‭ ‬سيجمع‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

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