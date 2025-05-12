فعاليات استثنائية في نهائي أغلى كؤوس السلة

فعاليات استثنائية في نهائي أغلى كؤوس السلة
كتب: حسين فتح الله
تتجه أنظار عشاق كرة السلة البحرينية نحو نهائي كأس خليفة بن سلمان، الذي سيقام غدًا الأربعاء على صالة مدينة خليفة الرياضية بين فريقي المنامة والمحرق.
وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الأهم، والذي يتزامن مع استضافة البحرين لاجتماع كونغرس الاتحاد الدولي لكرة السلة « FIBA »، وحفل تكريم المشاهير 2025، والتي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 14 حتى 18 مايو الجاري.
ومن ضمن هذه الفعاليات منطقة « FAN ZONE » التي تشمل العديد من المطاعم، وشاشة عملاقة ستنقل المباراة للجماهير التي لم تتمكن من الحصول على تذكرة دخول الصالة، وسيحتفل بطل الكأس في هذه المنطقة مع جماهيره نهاية اللقاء، وسيشارك أيضا فريق الدانك BARJOTS DUNKERS لتقديم العروض الترفيهية قبل المباراة، وبين الشوطين، وسنكون على موعد مع العديد من الجوائز التي ستقدم للجماهير تشمل العديد من تذاكر السفر والهواتف.
وقد أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة نفاد التذاكر في وقت قياسي، مما يعطي هذا الحدث ندية وإثارة كبيرة ستشهدها صالة خليفة الرياضية بين هذين الفريقين العملاقين.
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