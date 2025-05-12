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فعاليات استثنائية في نهائي أغلى كؤوس السلة

فعاليات استثنائية في نهائي أغلى كؤوس السلة

2025-05-12 08:05:00
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله

تتجه‭ ‬أنظار‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬نحو‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬غدًا‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق‭.‬

وسيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الأهم،‭ ‬والذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لاجتماع‭ ‬كونغرس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬‮«‬ FIBA ‮»‬،‭ ‬وحفل‭ ‬تكريم‭ ‬المشاهير‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬مايو‭ ‬الجاري‭. ‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬ FAN ‭ ‬ ZONE ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطاعم،‭ ‬وشاشة‭ ‬عملاقة‭ ‬ستنقل‭ ‬المباراة‭ ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تذكرة‭ ‬دخول‭ ‬الصالة،‭ ‬وسيحتفل‭ ‬بطل‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬جماهيره‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء،‭ ‬وسيشارك‭ ‬أيضا‭ ‬فريق‭ ‬الدانك‭ ‬ BARJOTS ‭ ‬ DUNKERS ‭ ‬لتقديم‭ ‬العروض‭ ‬الترفيهية‭ ‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬وبين‭ ‬الشوطين،‭ ‬وسنكون‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬للجماهير‭ ‬تشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬تذاكر‭ ‬السفر‭ ‬والهواتف‭.‬

وقد‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬نفاد‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬مما‭ ‬يعطي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬ندية‭ ‬وإثارة‭ ‬كبيرة‭ ‬ستشهدها‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬هذين‭ ‬الفريقين‭ ‬العملاقين‭.‬

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