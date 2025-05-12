١٠٠٠ دينار الجائزة الكبرى في نهائي كأس خليفة

١٠٠٠ دينار الجائزة الكبرى في نهائي كأس خليفة
أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة الجائزة الكبرى في نهائي أغلى كؤوس السلة الذي سيقام يوم غد الأربعاء بين المنامة والمحرق، وهي عبارة عن 1000 دينار بحريني نقدًا، تقدم للفائز في التصويبة من منتصف الملعب للجماهير الحاضرة في العرس السلاوي الكبير. وتقدم الجائزة دعما من شركة « BEDE » أحد الرعاة لنهائي كأس خليفة بن سلمان.
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