الصين والولايات المتحدة تتفقان على خفض الرسوم الجمركية بعد محادثات في جنيف

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MENAFN - Swissinfo) اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة بينهما بعد محادثات تجارية رفيعة المستوى في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووفقًا لبيان مشترك، فإن الاتفاق ستطبق مؤقتًا لمدة 90 يومًا. تم نشر هذا المحتوى على 12 مايو 2025 - 11:58 2دقائق Keystone-SDA/ ع.عالمزيد المزيد جنيف الدولية

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أدى هذا الخبر إلى مكاسب قوية في أسعار الأسواق المالية الدولية، بينما تعرض اليورو لضغوط مقابل الدولار الأمريكي.

ووفقًا للبيان المشترك، ستنخفض التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية إلى 30%، بعد أن كانت سابقًا عند 145%. وستنخفض الرسوم الإضافية التي تفرضها بكين على الواردات من الولايات المتحدة من 125% إلى 10%.

اجتمعت وفود من الجانبين في جنيف، سويسرا، لإجراء مشاورات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارت كل من الولايات المتحدة والصين لاحقًا إلى إحراز تقدم في المفاوضات، دون تقديم تفاصيل إضافية.

واتفق الجانبان على إنشاء آلية للتشاور الاقتصادي والتجاري، وفقًا لما قاله نائب رئيس الوزراء خه لي فنغ، بحسب وسائل الإعلام الصينية الرسمية. وسيتم العمل على التفاصيل في أقرب وقت ممكن.



وأعلنت الصين والولايات المتحدة بيانا مشتركا اليوم الاثنين. ووصف خه لي فنغ المحادثات في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها“منفتحة وبناءة”. وكان الاجتماع في جنيف خطوة مهمة نحو حل الخلافات في الرأي من خلال الحوار، ووضع الأساس لتعميق التعاون.

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