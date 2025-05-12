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لماذا نرغب في تناول الأطعمة الحارة؟

لماذا نرغب في تناول الأطعمة الحارة؟

2025-05-12 08:08:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشتهي كثير من الأشخاص الطعام الحار لأسباب صحية ونفسية متعدّدة، منها:


الشعور بالحرارة الزائدة
الأطعمة الحارة تحفّز التعرق، مما يساعد في تبريد الجسم وتنظيم حرارته.
الحمل
الرغبة في تناول أطعمة حارة من علامات الوحم، وتحدث بسبب تغيّرات هرمونية، وتختفي عادة بعد الولادة.
الاكتئاب
مادة الكابسيسين الموجودة في الشطة تحفّز الدماغ على إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يحسن المزاج.
احتقان الأنف
الطعام الحار يساعد في فتح المجاري التنفسية، ويُستخدم الكابسيسين أيضاً في بعض بخاخات الأنف لعلاج الاحتقان.

الكونسلتو

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