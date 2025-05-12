لماذا نرغب في تناول الأطعمة الحارة؟

لماذا نرغب في تناول الأطعمة الحارة؟
الشعور بالحرارة الزائدة
الأطعمة الحارة تحفّز التعرق، مما يساعد في تبريد الجسم وتنظيم حرارته.
الحمل
الرغبة في تناول أطعمة حارة من علامات الوحم، وتحدث بسبب تغيّرات هرمونية، وتختفي عادة بعد الولادة.
الاكتئاب
مادة الكابسيسين الموجودة في الشطة تحفّز الدماغ على إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يحسن المزاج.
احتقان الأنف
الطعام الحار يساعد في فتح المجاري التنفسية، ويُستخدم الكابسيسين أيضاً في بعض بخاخات الأنف لعلاج الاحتقان.
الكونسلتو
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين