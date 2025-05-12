تربية الوسطية تفتتح دراسة عرفاء الطلائع الكشفية

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تربية الوسطية تفتتح دراسة عرفاء الطلائع الكشفية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، فعاليات دراسة عرفاء الطلائع الكشفية، التي ينظمها قسم النشاطات التربوية في المخيم الكشفي الدائم بالشونة الشمالية، بمشاركة 30 طالباً من كشافة مدارس اللواءين.
وأكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، أهمية الحركة الكشفية في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط والانتماء الوطني، مشيداً بجهود الكوادر المشرفة على تنظيم الدراسة.
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