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تربية الوسطية تفتتح دراسة عرفاء الطلائع الكشفية

تربية الوسطية تفتتح دراسة عرفاء الطلائع الكشفية

2025-05-12 08:08:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، فعاليات دراسة عرفاء الطلائع الكشفية، التي ينظمها قسم النشاطات التربوية في المخيم الكشفي الدائم بالشونة الشمالية، بمشاركة 30 طالباً من كشافة مدارس اللواءين.


وأكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، أهمية الحركة الكشفية في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط والانتماء الوطني، مشيداً بجهود الكوادر المشرفة على تنظيم الدراسة.

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