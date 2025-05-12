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العقبة تحتضن مؤتمر الريادة النسوية

العقبة تحتضن مؤتمر الريادة النسوية

2025-05-12 08:08:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحتضن مدينة العقبة الأسبوع المقبل مؤتمر الريادة النسوية بعنوان "أهمية الرقمنة في التمكين الاقتصادي في عالم متسارع" الذي يأتي بمشاركة عربية واسعة وبتنظيم مشترك من شركة أرابيا لتنظيم المؤتمرات والمركز الريادي، وبمشاركة واسعة من قيادات وطنية، وخبراء، وصنّاع قرار، ورواد أعمال من الأردن والمنطقة العربية.
وقالت مدير عام مؤسسة أرابيا للريادة والتمكين، تمام الرياطي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور التحول الرقمي في تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع دائرة مشاركتها في بناء اقتصاد رقمي مستدام، ويسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسوية عبر استعراض التجارب والفرص المتاحة في مجالات الابتكار الرقمي.
وبينت أن إقامة المؤتمر في مدينة العقبة تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي لتنشيط السياحة المحلية وتعزيز مكانة العقبة كوجهة ريادية للفعاليات الدولية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتسليط الضوء على معالم المدينة السياحية في بيئة تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي.
ويتضمن المؤتمر بحسب الرياطي جلسات نقاش وورش عمل متخصصة، بمشاركة رياديات من مختلف القطاعات يعرضن لتجاربهن في مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في عالم متسارع التغيير.
وأكدت المدير التنفيذي للمركز الريادي والمدير التنفيذي للمؤتمر، رانيا حدادين، إن هذا المؤتمر يُعد منصة استراتيجية لتمكين المرأة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دائرة التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية والابتكار.
ويشارك في المؤتمر، بحسب حدادين، رموز وقيادات الاستثمار والريادة والرقمنة، مبينة أن المؤتمر يعتبر منصة للحوار بين المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الواعدة لتبادل الرؤى حول آفاق التنمية المستدامة وتمكين المرأة ومشاركتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل التطور الإيجابي في مؤشرات الأداء الاقتصادي ومبادرات الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت، إن فعاليات المؤتمر ستتيح للمشاركين فرصة مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه الرقمنة والريادة، متوقعة أن يساهم المؤتمر في تفعيل الحراك الاقتصادي النسوي المحلي في ظل الظروف الدولية والعربية المتباينة، وما تشهده الساحة الأردنية من تطورات اقتصادية هامة من خلال وضع هذه التحديات على طاولة نقاش رجال أعمال واقتصاديين محليين وعرب من أهل الاختصاص والخبراء في الفكر الاقتصادي.
وبينت حدادين أن المؤتمر سيناقش مكانة العقبة في التنمية والتمكين والريادة، والتزام المملكة بدعم الريادة النسوية والتحول الرقمي، وأهمية الشراكة المؤسسية في دعم تمكين المرأة وتحفيز الريادة الرقمية، والشمول المالي والتكنولوجيا المالية ودورهما في دعم الرياديات، إضافة إلى دور البنوك الرقمية والتقنيات الحديثة في تمويل المشاريع النسائية والتحديات وفرص الوصول إلى التمويل الرقمي للنساء وترسيخ دور المرأة في الاقتصاد الرقمي، وترسيخ التمكين الاقتصادي للقيادات النسائية العربية.
كما سيناقش المؤتمر تعزيز منظومة السلم المجتمعي من خلال التمكين الاقتصادي النسوي وريادة الأعمال النسائية في عصر التحول الرقمي ودور التشريع في الريادة والرقمنة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المرأة في الاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية في بيئة العمل الرقمي، والتحول الرقمي كمدخل للتمكين الاقتصادي وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويسلط المؤتمر الضوء بحسب حدادين، على التعليم والتدريب الرقمي كمفتاح لتمكين المرأة وكيفية التغلب على المعوقات الثقافية والمجتمعية التي تواجه النساء، وريادة الأعمال النسائية في عصر التحول الرقمي ودور البيئات الاقتصادية المحفزة في دعم ريادة الأعمال النسائية والتحول الرقمي، ودور غرف التجارة في تعزيز وصول رائدات الأعمال إلى التمويل والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى دور السياسات الحكومية والمؤسسات في دعم رائدات الأعمال، وروح التعاون الخليجي العربي في دعم التمكين الريادي للمرأة وتعزيز حضورها في الاقتصاد الرقمي.


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