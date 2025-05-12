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الصفدي: دعمنا لسوريا مطلق واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة

الصفدي: دعمنا لسوريا مطلق واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة

2025-05-12 08:08:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬⁩، الاثنين، إن استقرار سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة، وإن حصول الشعب السوري على حقه في الحياة الآمنة والكريمة بعد سنوات من المعاناة أولوية بالنسبة للأردن الذي لن يدخر جهدا لذلك.
وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني أن اجتماع اليوم عكس المواقف الموحدة اتجاه دعم الأشقاء في سوريا ودعمهم في الأمن والاستقرار.
وشدد الصفدي على دعم الأردن المطلق لسوريا والوقوف إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.


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