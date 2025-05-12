403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الصفدي: دعمنا لسوريا مطلق واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن استقرار سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة، وإن حصول الشعب السوري على حقه في الحياة الآمنة والكريمة بعد سنوات من المعاناة أولوية بالنسبة للأردن الذي لن يدخر جهدا لذلك.
وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني أن اجتماع اليوم عكس المواقف الموحدة اتجاه دعم الأشقاء في سوريا ودعمهم في الأمن والاستقرار.
وشدد الصفدي على دعم الأردن المطلق لسوريا والوقوف إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني أن اجتماع اليوم عكس المواقف الموحدة اتجاه دعم الأشقاء في سوريا ودعمهم في الأمن والاستقرار.
وشدد الصفدي على دعم الأردن المطلق لسوريا والوقوف إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين