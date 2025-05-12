انطلاق المؤتمر التربوي الثاني للقيادات التربوية في بني كنانة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين، على مسرح مدرسة حريما الثانوية للبنات، فعاليات المؤتمر التربوي الثاني للقيادات التربوية، بتنظيم من مديرية تربية لواء بني كنانة، وبمشاركة واسعة من الأكاديميين والتربويين.



وأكد مدير تربية اللواء الدكتور زياد الجراح، أن المؤتمر يأتي في إطار السعي لتمكين القيادات التربوية، وتطوير سياسات التعليم المهني، وتفعيل برامج تدريب الكوادر الإدارية والتعليمية، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز المهارات القيادية، إضافة إلى توظيف أحدث تقنيات الإدارة المدرسية، بهدف تعزيز مفهوم القيادة الرقمية، والتحول نحو بيئات تعليمية ذكية.



وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركة عدد من أساتذة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، إلى جانب رؤساء الأقسام التربوية، ومديري ومديرات المدارس، ونخبة من المشرفين التربويين وأعضاء مجلس التطوير التربوي في اللواء.



وتضمنت الفعاليات عرضا مسرحيا تناول دور القيادة الهاشمية في النهوض بقطاع التربية والتعليم في الأردن، إلى جانب عرض صامت يسلط الضوء على دور المعلم في مكافحة الآفات الاجتماعية والسلوكيات السلبية، كما عقدت جلسات حوارية ونقاشية هدفت إلى تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين.



ويعد هذا المؤتمر محطة مهمة لتعزيز العمل التربوي في اللواء، وتطوير الأداء المؤسسي للمدارس، بما يتماشى مع مستجدات العصر ومتطلبات التعليم الحديث.