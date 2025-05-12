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الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

2025-05-12 08:08:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1285 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة لقوات كييف في 24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:


ألحقت قوات "الشمال" خسائر بالعدو في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا بلغت 190 قتيلا ودبابة و3 مدرعات و12 مركبة و5 مدافع وراجمة صواريخ "هيمارس" و3مستودعات ذخيرة ومحطة حرب الكترونية.
عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 230 قتيلا ودمرت له دبابة و7 مركبات و3 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة.
تواصل قوات "الجنوب" تقدمها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 200 قتيل ودمرت له 3 مدرعات و9 مركبات و6 مدافع و4 مستودعات ذخيرة ومحطتي حرب الكترونية.
حررت قوات "المركز" بلدة كوتلياروفكا في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 440 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات و14 مركبة ومدفعين.
تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 170 قتيلا ودمرت له مدرعتين و9 مركبات و8مدافع.
تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 55 قتيلا، ودمرت له 6 مركبات ومدفعا ومحطتي حرب الكترونية.


تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية لعدة مطارات عسكرية منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية وورش ومستودعات الذخيرة وتجميع المسيرات.


إسقاط 9 قنابل موجهة "جادم" أمريكية وصاروخي "هيمارس".


إسقاط 135 مسيرة.

RT

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