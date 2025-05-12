مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات
الماء: من أفضل الخيارات لترطيب الجسم. يمكن إضافة شرائح الليمون أو النعناع لتعزيز الطعم.
ماء جوز الهند: غني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على تجديد الجسم.
الشاي الأخضر: بارد ومنعش، يحتوي على مضادات أكسدة. يفضل تناوله دون سكر للحد من السعرات.
عصير البطيخ: مرطب طبيعي، غني بالفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين أ.
اللبن الرائب: يساعد في الهضم وترطيب الجسم. يمكن إضافة الكمون لتحسين القيمة الغذائية.
تساعد هذه المشروبات على تحسين الترطيب وتعويض الجسم عن السوائل المفقودة بسبب الحرارة.
الكونسلتو
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين