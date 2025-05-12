مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الجسم يتطلب تناول مشروبات معينة للتقليل من تأثير الحر. إليك بعض المشروبات المفيدة:



الماء: من أفضل الخيارات لترطيب الجسم. يمكن إضافة شرائح الليمون أو النعناع لتعزيز الطعم.

ماء جوز الهند: غني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على تجديد الجسم.

الشاي الأخضر: بارد ومنعش، يحتوي على مضادات أكسدة. يفضل تناوله دون سكر للحد من السعرات.

عصير البطيخ: مرطب طبيعي، غني بالفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين أ.

اللبن الرائب: يساعد في الهضم وترطيب الجسم. يمكن إضافة الكمون لتحسين القيمة الغذائية.



تساعد هذه المشروبات على تحسين الترطيب وتعويض الجسم عن السوائل المفقودة بسبب الحرارة.

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