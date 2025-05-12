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مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات

مع ارتفاع درجة حرارة الجو.. احرص على تناول هذه المشروبات

2025-05-12 08:07:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الجسم يتطلب تناول مشروبات معينة للتقليل من تأثير الحر. إليك بعض المشروبات المفيدة:


الماء: من أفضل الخيارات لترطيب الجسم. يمكن إضافة شرائح الليمون أو النعناع لتعزيز الطعم.
ماء جوز الهند: غني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على تجديد الجسم.
الشاي الأخضر: بارد ومنعش، يحتوي على مضادات أكسدة. يفضل تناوله دون سكر للحد من السعرات.
عصير البطيخ: مرطب طبيعي، غني بالفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين أ.
اللبن الرائب: يساعد في الهضم وترطيب الجسم. يمكن إضافة الكمون لتحسين القيمة الغذائية.


تساعد هذه المشروبات على تحسين الترطيب وتعويض الجسم عن السوائل المفقودة بسبب الحرارة.

الكونسلتو

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