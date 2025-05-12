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تحذير شديد اللهجة من الأمن العام لمرتكبي هذه المخالفات

تحذير شديد اللهجة من الأمن العام لمرتكبي هذه المخالفات

2025-05-12 08:07:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من ارتكاب مخالفة تشكيل المواكب وخروج الأجسام من نوافذ المركبات، مؤكدة أن هذه السلوكيات تشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة، وتعيق الطريق، وتعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
وأكدت المديرية أنها ستقوم بتكثيف الرقابة الفاعلة لضبط كل من يرتكب مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، مشددة على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبنى على التعاون والالتزام، واحترام حقوق الآخرين في استخدام الطريق.
ودعت المديرية إلى الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القوانين وتحفظ الأرواح، وتظهر الصورة الإيجابية من خلال الالتزام بالسلوكيات الوقائية السليمة.

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