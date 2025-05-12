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كيف تختارين درجة الأشقر المناسبة للون بشرتك؟

كيف تختارين درجة الأشقر المناسبة للون بشرتك؟

2025-05-12 08:07:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختيار درجة الأشقر المناسبة لونه لبشرتك يمكن أن يضفي مظهرًا أكثر إشراقًا وجمالًا. إليك بعض النصائح لاختيار الدرجة الأنسب:
البشرة الفاتحة:
إذا كانت بشرتك فاتحة مع درجات وردية أو باردة، يفضل اختيار الأشقر البلاتيني أو الأشقر الرمادي.
أما إذا كانت بشرتك فاتحة لكن دافئة أو تميل إلى الأصفر، اختاري درجات الأشقر الذهبي أو الأشقر العسلي.
البشرة المتوسطة:
إذا كانت بشرتك متوسطة مع درجات دافئة، يمكنك اختيار الأشقر الكراميل أو الأشقر الذهبي الداكن.
للبشرة المتوسطة ذات النغمات الباردة، يمكنك اختيار الأشقر الرمادي أو الأشقر الفاتح.
البشرة الداكنة:
للبشرة الداكنة، يفضل اختيار درجات الأشقر الدافئة مثل الأشقر العسلي أو الأشقر الكراميل، حيث تُكمل هذه الألوان البشرة بشكل طبيعي وتمنحك مظهرًا مشرقًا.
البشرة الزيتونية:
إذا كانت بشرتك زيتونية، اختاري درجات الأشقر الرمادي أو الأشقر البلاتيني إذا كانت بشرتك باردة، أما إذا كانت دافئة فيمكنك اختيار الأشقر الذهبي أو الأشقر البني الفاتح.
نصائح إضافية:
لا تنسي استشارة خبير تصفيف الشعر في حال كنتِ غير متأكدة من الاختيار.
تأكدي من تجربة اللون على خصلات صغيرة قبل تطبيقه بالكامل على الشعر لضمان الحصول على النتيجة التي ترغبين بها.

اختيار درجة الأشقر المناسبة يعزز جمال بشرتك ويمنحك مظهرًا طبيعيًا وجذابًا.

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