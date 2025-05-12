طلبة البلقاء التطبيقية يعرضون دراسة لتطوير المسار السياحي في مادبا
وأكد الرواجيح حرص بلدية مادبا على التعاون مع مختلف الجامعات، ومنها جامعة البلقاء التطبيقية، بهدف تطوير الواقع السياحي والتنموي في المدينة، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تعزيز المسارات السياحية، لا سيما المسار التراثي الممتد على طول الطريق الملوكي الذي يمر بمادبا وصولاً إلى جنوب المملكة.
وأوضح أن البلدية تسعى إلى إنشاء عدد من الميادين العامة التي تُبرز العمق التاريخي والثقافي للمدينة، مضيفاً أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة بعد الانتهاء من إعداد الدراسة، تمهيداً لتنفيذ مخرجاتها والبحث عن تمويل لتطبيق المشروع المقترح.
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