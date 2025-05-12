طلبة البلقاء التطبيقية يعرضون دراسة لتطوير المسار السياحي في مادبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدّم طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، دراسة تطبيقية بعنوان "تطوير المسار السياحي في مدينة مادبا وشارعي الملك عبد الله الثاني والملك حسين"، بحضور رئيس بلدية مادبا، عارف الرواجيح، ومدير سياحة مادبا، وائل الجعنيني.



وأكد الرواجيح حرص بلدية مادبا على التعاون مع مختلف الجامعات، ومنها جامعة البلقاء التطبيقية، بهدف تطوير الواقع السياحي والتنموي في المدينة، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تعزيز المسارات السياحية، لا سيما المسار التراثي الممتد على طول الطريق الملوكي الذي يمر بمادبا وصولاً إلى جنوب المملكة.



وأوضح أن البلدية تسعى إلى إنشاء عدد من الميادين العامة التي تُبرز العمق التاريخي والثقافي للمدينة، مضيفاً أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة بعد الانتهاء من إعداد الدراسة، تمهيداً لتنفيذ مخرجاتها والبحث عن تمويل لتطبيق المشروع المقترح.