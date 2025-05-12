كيف تحافظين على صحة بشرتك بعد العلاج الكيميائي؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد الخضوع للعلاج الكيميائي، قد تواجهين العديد من المشاكل الجلدية مثل الجفاف والطفح الجلدي. إليك بعض النصائح والإرشادات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك بعد العلاج الكيميائي، وفقًا لموقع Verywell Health:



كيفية ترطيب البشرة بعد العلاج الكيميائي

اكتشاف جفاف البشرة مبكرًا:

راقبي أي تغيرات في ملمس بشرتك مثل الخشونة أو التشققات أو التقشر. كلما أسرعت في علاج الجفاف، كان من الأسهل الوقاية من مضاعفاته.

تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول:

تجنبي المنتجات المعطرة أو التي تحتوي على الكحول، لأن هذه المواد قد تهيج البشرة وتجففها. استخدمي بدلاً منها منتجات خالية من العطور ومضادة للحساسية.

الاستحمام بالماء الفاتر:

يُفضل استخدام الماء الفاتر بدلاً من الساخن لأن الماء الساخن قد يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة. كما يُنصح بتجنب استخدام المقشرات الخشنة أثناء الاستحمام.

الترطيب المنتظم:

استخدمي مرطبات خالية من الكحول مرتين يوميًا، ويفضل أن تكون غنية بالزيوت الطبيعية. يمكنك أيضًا تطبيق مرطبات أو زيوت الجسم بعد الاستحمام على البشرة المبللة لحبس الرطوبة.

استخدام منظفات لطيفة:

اختاري المنظفات الخالية من العطور والمواد الكيميائية التي قد تهيج بشرتك الجافة والحساسة.

ارتداء قفازات:

عند القيام بالأعمال المنزلية مثل غسل الأطباق أو التنظيف، استخدمي القفازات لحماية يديك من المواد الكيميائية والحرارة التي قد تساهم في زيادة جفاف البشرة.

طرق طبيعية لترطيب البشرة بعد العلاج الكيميائي

قناع الأفوكادو:

امزجي نصف حبة أفوكادو مع ربع كوب من الزبادي العادي وملعقة صغيرة من العسل والكركم. ضعي الخليط على بشرتك لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

زيت جوز الهند:

استخدمي زيت جوز الهند ككريم مرطب طبيعي للبشرة قبل النوم أو خلال اليوم. يحتوي على خصائص مرطبة تساعد في تهدئة البشرة الجافة.

زيوت الجوجوبا:

زيت الجوجوبا يعيد ترطيب البشرة ويعمل على استعادة حاجزها الطبيعي. ضعي بضع قطرات من الزيت على بشرتك أو امزجيه مع ماء الاستحمام.

جل الصبار:

جل الصبار مرطب طبيعي ممتاز يساعد في تهدئة تهيج البشرة والحفاظ على الرطوبة.

حمام دقيق الشوفان:

أضيفي كوبًا من دقيق الشوفان إلى ماء الاستحمام. يساعد ذلك في تهدئة البشرة الجافة وترطيبها.

نصائح إضافية للعناية بالبشرة بعد العلاج الكيميائي

ابتعدي عن الشمس: تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة واستخدمي واقي شمس مناسب.

استخدمي منتجات لطيفة: استخدمي مستحضرات خالية من العطور والكحول، مع تجنب المواد الكيميائية القاسية.

شرب الماء بكثرة: حافظي على ترطيب بشرتك بشرب الكثير من الماء والسوائل.

ارتداء ملابس فضفاضة: اختاري ملابس مريحة وغير ضاغطة لتجنب تهيج البشرة.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على صحة بشرتك والحد من تأثيرات العلاج الكيميائي على الجلد.