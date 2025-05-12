أوربان: هنغاريا تعارض حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن معارضة بلاده خطة المفوضية الأوروبية لحظر استيراد حوامل الطاقة من روسيا، ودعا إلى التخلي السريع عن العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.وشدد أوربان خلال كلمته أمام مؤتمر رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي في بودابست يوم الاثنين على رفضه لمبادرة بروكسل التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء و"ستدمر الاقتصاد الهنغاري ببساطة".وقال: "تخيلوا أن تتضاعف أسعار الطاقة للأسر والشركات في النهاية. العائلات الهنغارية لن تتحمل هذا".



وأوضح أوربان أن هذا هو السبب في أن بلاده تدعو إلى التسوية السريعة للنزاع في أوكرانيا.



وأضاف: "الهنغاريون يريدون السلام ويرغبون في التخلص من سياسة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بروكسل في أسرع وقت ممكن".



وفي وقت سابق، حذرت الحكومة الهنغارية من أن خطة المفوضية الأوروبية للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية في السنوات المقبلة ستكلف البلاد نفقات إضافية تصل إلى 2 مليار يورو سنويا.

RT