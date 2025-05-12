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ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.73%

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.73%

2025-05-12 08:07:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 87.62 نقطة مقابل 85.29 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 2.73 بالمئة.


ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للربع الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2024، ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.20 بالمئة وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 4.97 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.03 بالمئة.


وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الصادر اليوم الاثنين، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في شهر آذار من العام الحالي بنسبة 1.73 بالمئة ليصل إلى 87.62 نقطة مئوية مقابل 86.13 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.


وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.38 بالمئة وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 4.02 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.89 بالمئة.


ووفق التقرير، ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في شهر آذار الماضي بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل الى ما مقداره 87.62 مقابل 87.24 مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام.


وعلى مستوى القطاعات وبمقارنة الرقم القياسي لشهر آذار مع شهر شباط الذي سبقه من العام الحالي، ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.41 بالمئة وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.96 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 7.18 بالمئة.

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