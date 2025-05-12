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وزارة الصحة تحتفي باليوم العالمي للتمريض
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة الصحة باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف في 12 من أيار من كل عام، في منتدى الصحة الأردني، برعاية وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وبمشاركة قطاعات طبية وتمريضية.
وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، في كلمة، أهمية الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، الذي يُكرَّم فيه أبطال الرعاية الصحية، مشيرة إلى دورهم المحوري في مسيرة الإصلاح والتحديث التي تقودها الوزارة.
وأوضحت أن مهنة التمريض رسالة إنسانية نبيلة تتطلب الإيمان والعطاء والانضباط، مشيدة بإسهامات الممرضين والقابلات في تحسين الحصائل الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، خاصة خلال جائحة كورونا التي كشفت عن ثباتهم في خطوط الدفاع الأولى.
وأشارت إلى جهود الوزارة في دعم كوادر التمريض من خلال التعليم والتدريب، وتمكينهم ليكونوا روادًا على المستوى الإقليمي، وشركاء في صنع السياسات والقرارات، معربة عن شكرها لكل العاملين في هذا المجال على جهودهم المستمرة.
من جانبها، أكدت مديرة التمريض في الخدمات الطبية الملكية العميد بسمة الزعبي، على دور سمو الأميرة منى الحسين كراعية للتمريض في الشرق الأوسط، ودعمها المستمر لهذا القطاع الذي رسخ مكانة الأردن والوطن العربي في هذا المجال.
كما سلطت الضوء على الجانب الإنساني للتمريض، الذي يعكس التزام العاملين وكفاءتهم في أداء رسالتهم النبيلة.
بدوره، أكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، أهمية التمريض كركيزة أساسية في النظام الصحي، مشيرًا إلى أن شعار هذا العام يركز على تعزيز الاقتصاديات وتحسين النظم الصحية.
كما أكد أن الاستثمار في التمريض يُعد استثمارًا في المستقبل الصحي، حيث يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، داعيًا إلى تحسين بيئة العمل والاهتمام بالصحة النفسية والبدنية للممرضين.
وأشارت مديرة التمريض في الوزارة، جيهان القريوتي، إلى المكانة الجوهرية لمهنة التمريض في دعم منظومة الرعاية الصحية، مؤكدة التزام الوزارة بتحسين كفاءة الكوادر وتوسيع قاعدة التدريب، تماشيًا مع رؤية الوزارة الاستراتيجية والتوجيهات الملكية.
وشمل الحفل تكريم الكوادر التمريضية، إضافة إلى عرض فيديو من إعداد مديرية التمريض في الوزارة بعنوان "نثمن عطاءكم ونفخر برسالتكم"، سلط الضوء على الدور الفاعل للممرضين في القطاع الصحي.
كما تم عرض فيديو آخر من إعداد الخدمات الطبية الملكية، يبرز جهود الممرضين في الداخل والخارج، ويعكس التزامهم وكفاءتهم في أداء واجبهم الوطني والإنساني.
وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، في كلمة، أهمية الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، الذي يُكرَّم فيه أبطال الرعاية الصحية، مشيرة إلى دورهم المحوري في مسيرة الإصلاح والتحديث التي تقودها الوزارة.
وأوضحت أن مهنة التمريض رسالة إنسانية نبيلة تتطلب الإيمان والعطاء والانضباط، مشيدة بإسهامات الممرضين والقابلات في تحسين الحصائل الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، خاصة خلال جائحة كورونا التي كشفت عن ثباتهم في خطوط الدفاع الأولى.
وأشارت إلى جهود الوزارة في دعم كوادر التمريض من خلال التعليم والتدريب، وتمكينهم ليكونوا روادًا على المستوى الإقليمي، وشركاء في صنع السياسات والقرارات، معربة عن شكرها لكل العاملين في هذا المجال على جهودهم المستمرة.
من جانبها، أكدت مديرة التمريض في الخدمات الطبية الملكية العميد بسمة الزعبي، على دور سمو الأميرة منى الحسين كراعية للتمريض في الشرق الأوسط، ودعمها المستمر لهذا القطاع الذي رسخ مكانة الأردن والوطن العربي في هذا المجال.
كما سلطت الضوء على الجانب الإنساني للتمريض، الذي يعكس التزام العاملين وكفاءتهم في أداء رسالتهم النبيلة.
بدوره، أكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، أهمية التمريض كركيزة أساسية في النظام الصحي، مشيرًا إلى أن شعار هذا العام يركز على تعزيز الاقتصاديات وتحسين النظم الصحية.
كما أكد أن الاستثمار في التمريض يُعد استثمارًا في المستقبل الصحي، حيث يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، داعيًا إلى تحسين بيئة العمل والاهتمام بالصحة النفسية والبدنية للممرضين.
وأشارت مديرة التمريض في الوزارة، جيهان القريوتي، إلى المكانة الجوهرية لمهنة التمريض في دعم منظومة الرعاية الصحية، مؤكدة التزام الوزارة بتحسين كفاءة الكوادر وتوسيع قاعدة التدريب، تماشيًا مع رؤية الوزارة الاستراتيجية والتوجيهات الملكية.
وشمل الحفل تكريم الكوادر التمريضية، إضافة إلى عرض فيديو من إعداد مديرية التمريض في الوزارة بعنوان "نثمن عطاءكم ونفخر برسالتكم"، سلط الضوء على الدور الفاعل للممرضين في القطاع الصحي.
كما تم عرض فيديو آخر من إعداد الخدمات الطبية الملكية، يبرز جهود الممرضين في الداخل والخارج، ويعكس التزامهم وكفاءتهم في أداء واجبهم الوطني والإنساني.
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