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وزارة الصحة تحتفي باليوم العالمي للتمريض

وزارة الصحة تحتفي باليوم العالمي للتمريض

2025-05-12 08:07:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة الصحة باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف في 12 من أيار من كل عام، في منتدى الصحة الأردني، برعاية وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وبمشاركة قطاعات طبية وتمريضية.
وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، في كلمة، أهمية الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، الذي يُكرَّم فيه أبطال الرعاية الصحية، مشيرة إلى دورهم المحوري في مسيرة الإصلاح والتحديث التي تقودها الوزارة.
وأوضحت أن مهنة التمريض رسالة إنسانية نبيلة تتطلب الإيمان والعطاء والانضباط، مشيدة بإسهامات الممرضين والقابلات في تحسين الحصائل الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، خاصة خلال جائحة كورونا التي كشفت عن ثباتهم في خطوط الدفاع الأولى.
وأشارت إلى جهود الوزارة في دعم كوادر التمريض من خلال التعليم والتدريب، وتمكينهم ليكونوا روادًا على المستوى الإقليمي، وشركاء في صنع السياسات والقرارات، معربة عن شكرها لكل العاملين في هذا المجال على جهودهم المستمرة.
من جانبها، أكدت مديرة التمريض في الخدمات الطبية الملكية العميد بسمة الزعبي، على دور سمو الأميرة منى الحسين كراعية للتمريض في الشرق الأوسط، ودعمها المستمر لهذا القطاع الذي رسخ مكانة الأردن والوطن العربي في هذا المجال.
كما سلطت الضوء على الجانب الإنساني للتمريض، الذي يعكس التزام العاملين وكفاءتهم في أداء رسالتهم النبيلة.
بدوره، أكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، أهمية التمريض كركيزة أساسية في النظام الصحي، مشيرًا إلى أن شعار هذا العام يركز على تعزيز الاقتصاديات وتحسين النظم الصحية.
كما أكد أن الاستثمار في التمريض يُعد استثمارًا في المستقبل الصحي، حيث يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، داعيًا إلى تحسين بيئة العمل والاهتمام بالصحة النفسية والبدنية للممرضين.
وأشارت مديرة التمريض في الوزارة، جيهان القريوتي، إلى المكانة الجوهرية لمهنة التمريض في دعم منظومة الرعاية الصحية، مؤكدة التزام الوزارة بتحسين كفاءة الكوادر وتوسيع قاعدة التدريب، تماشيًا مع رؤية الوزارة الاستراتيجية والتوجيهات الملكية.
وشمل الحفل تكريم الكوادر التمريضية، إضافة إلى عرض فيديو من إعداد مديرية التمريض في الوزارة بعنوان "نثمن عطاءكم ونفخر برسالتكم"، سلط الضوء على الدور الفاعل للممرضين في القطاع الصحي.
كما تم عرض فيديو آخر من إعداد الخدمات الطبية الملكية، يبرز جهود الممرضين في الداخل والخارج، ويعكس التزامهم وكفاءتهم في أداء واجبهم الوطني والإنساني.


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