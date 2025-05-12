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الاحتلال يقتحم بير نبالا غرب القدس
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأجرت جولات استفزازية في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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