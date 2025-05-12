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الاحتلال يقتحم بير نبالا غرب القدس

الاحتلال يقتحم بير نبالا غرب القدس

2025-05-12 08:07:31
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأجرت جولات استفزازية في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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