حراس الأقصى يحبطون إدخال مستعمرين قربانا حيا ومحافظة القدس تعتبره تطورا خطيرا لا يمكن السكوت عنه

MENAFN - Palestine News Network ) القدس / PNN - أحبط حراس المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، إدخال مستعمرين "قربانا حيا" إلى باحاته، عبر باب الغوانمة.

وذكرت مصادر محلية، أن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة -أحد أبوابه - وبحوزتهم قربان "خروف صغير"، فلاحقهم حراس الأقصى وأحبطوا محاولة تقديمه في الأقصى في عيد الفصح الثاني.

وكان 594 مستعمرا قد اقتحموا الأقصى اليوم، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، وسط تضييقات على المصلين.

وفي السياق ذاته، نددت محافظة القدس في بيان، محاولة ذبح قربان داخل المسجد الأقصى، الذي تعتبره تطورًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه.

وحذرت المحافظة من إقدام مجموعة من المستعمرين المتطرفين صباح اليوم على محاولة تهريب خروف صغير إلى المسجد الأقصى المبارك، بغرض ذبحه داخل باحاته، في محاولة إجرامية لانتهاك قدسية المكان الأقدس لدى المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة.

وذكرت أن ثلاثة مستعمرين، تمكنوا من إدخال خروف مخبأ داخل كيس قماشي عبر باب الغوانمة، في محاولة لذبح القربان حسب الطقوس التلمودية.

وأكدت، أن هذا التطور يشكل تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء، وأضافت: "لو تم تنفيذ عملية الذبح داخل الأقصى، فلن يستطيع أحد التكهن بالتداعيات المنبثقة عن هذا العمل الإجرامي".

وحمّلت المحافظة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الخطيرة، ودعت إلى الوقف الفوري لاعتداءات المستعمرين، محذرة من أن استمرار التواطؤ مع هذه الجماعات المتطرفة ومحاولات فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، قد يؤديان إلى تداعيات لا تُحمد عقباها.

ودعت المحافظة أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل والجاد لحماية المسجد الأقصى، وإفشال مخططات الاحتلال التي تستهدف تحويله إلى كنيس يهودي ضمن مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

وحيّت محافظة القدس يقظة حراس المسجد الأقصى الذين يتعرضون للتنكيل والإبعاد والاعتقال والاعتداءات من شرطة الاحتلال ومستعمريه، ودعت إلى الاستمرار في اليقظة والانتباه من أي محاولات جديدة قد يقدم عليها المتطرفون ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.